Die ÖVP-Gerüchte und ihr wahrer Kern

Am späten Montagabend, als sich die Gerüchte über einen baldigen Rücktritt von Reinhold Mitterlehner verfestigt hatten, sah sich Sebastian Kurz zu einem internen Dementi gezwungen. In diesem Zustand werde er die Partei sicher nicht übernehmen, teilte der Außenminister den Anführern seiner Fangemeinde in einem eiligen Rundruf mit. Am nächsten Morgen ging Kurz dann via ORF-Radio an die Öffentlichkeit: Reinhold Mitterlehner habe als Parteiobmann seine volle Unterstützung. Außerdem sei der Job des ÖVP-Obmanns derzeit nicht sonderlich erstrebenswert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.05.2017)