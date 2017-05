Häupl an Sobotka: "'Es reicht' ist die Sprache der ÖVP"

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) schießt sich auf Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ein, um Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) kursieren Rücktrittsgerüchte und Außenminister Sebastian Kurz (ebenfalls ÖVP) will die Partei „in diesem Zustand“ nicht übernehmen. Alles eine Intrige der SPÖ? Diese Fragen waren es, die die heimische Innenpolitik seit Montagabend beschäftigten - und deren Wellen auch am Mittwoch noch anhielten. So sieht Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) in den Aussagen von Sobotka, er sehe bei Kern Führungsschwäche, eine gezielte Provokation durch den Koalitionspartner: „Das ist einn Provokation, mit der man irgendwie versucht, die Sozialdemokraten in der Bundesregierung dazu zu bringen, dass sie sagen: 'So, es reicht.'“

Aber, so Häupl im Ö1-„Morgenjournal“ weiter: „Das ist nicht unsere Sprache, sondern die Sprache der ÖVP“, spielte der Wiener Bürgermeister auf Wilhelm Molterer an, der am 7. Juli 2008 die damalige Große Koalition mit den Worten „es reicht“ aufgekündigt und sich für sofortige Neuwahlen ausgesprochen hatte. Ob die ÖVP ein Intrigantenstadel sei? Häupl gab sich entrüstet: „Das würde ich doch niemals sagen.“ Wie er die derzeitige Situation benennen würde? „Gar nicht.“ Er könne lediglich ersuchen, dass man Sobotka „in der ÖVP zur Ordnung ruft, wenn man das machen will, was offensichtlich der Vizekanzler und der Kanzler wollen, nämlich: im Herbst 2018 zu regieren.“

Kopf: "Mitterlehner hat ein verdammt schweres Amt"

Ebenfalls nicht erfreut über die Äußerungen des Innenministers zeigte sich der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf (ÖVP) in der ZiB 2“: Mir hat das auch nicht gefallen. Wäre das Ganze im Parlament unter meinem Vorsitz passiert, dann hätte ich ihn zur Wahrung der Würde des Hauses ermahnen müssen, wie das im Parlament so schön heißt.“ Das habe Mitterlehner ohnehin getan: „Mit ist aber nichts davon bekannt, dass er ihn definitiv ablösen wollte, beziehungsweise, was auch schon behauptet wurde, dass er selber zurücktreten wollte.“

Generell dürfe man „das Frustrationspotenzial, das eine Koalition zwischen zwei Parteien in sich birgt, die halt doch weltanschaulich ein ganz ordentliches Stück auseinander sind, nicht unterschätzen“. Manche könnten mit persönlichen Zurückweisungen, etwa, wenn man ein Ziel oder Vorhaben nicht durchbringe, besser umgehen als andere. Die Aufgabe sei aber eben, Kompromisse zu finden und Sachpolitik zu betreiben. Auf die Frage, wie lange Mitterlehner sein Amt als Bundesparteichef der ÖVP noch innehaben werde, meinte Kopf: „Mitterlehner hat ein verdammt schweres Amt.“ Er sehe momentan aber keinen Grund dafür, dass Mitterlehner jetzt gehen sollte. Vielmehr geht Kopf davon aus, „dass er das bis zum Wahltag machen wird“.

Von Bauernbundobmann Jakob Auer gab es am Mittwoch via „Oberösterreichische Nachrichten“ ebenfalls Kritik an Sobotka, der ja inzwischen Besserung bei der Wortwahl versprochen hatte. „Sobotka ist lange genug in der Politik, um zu wissen, was er damit anrichtet“, und weiter: „Es wäre besser, wenn manche öfter den Mund halten würden.“

