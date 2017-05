Jetzt live: Mitterlehner geht, Kern bietet Kurz Partnerschaft an

Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat heute seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er habe "keinen Sinn" mehr in den "Inszenierungen auf der einen Seite" und in gegenseitigen Provokationen auf der anderen Seite gesehen. Einen Parteivorstand soll es voraussichtlich am Wochenende geben. Als Vizekanzler und Minister will er mit 15. Mai gehen. SP-Bundeskanzler Christian Kern bietet "der ÖVP und Sebastian Kurz eine Reformpartnerschaft für Österreich" an.

