Mitterlehner geht, Kern bietet Kurz "Reformpartnerschaft" an

"Es ist genug": Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat heute seinen Rücktritt bekanntgegeben. Am Sonntag tritt der Parteivorstand zusammen. SP-Bundeskanzler Christian Kern bietet "der ÖVP und Sebastian Kurz eine Reformpartnerschaft für Österreich" an. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet sich nun "eine klare, nachvollziehbare und transparente Vorgangsweise über die nächsten Schritte in beiden Regierungsparteien".

(hell/kron)