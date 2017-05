Rücktritt? Mitterlehner gibt persönliche Erklärung ab

Vizekanzler und ÖVP-Bundesparteichef Reinhold Mitterlehner hat am Mittwoch kurzfristig eine "persönliche Erklärung" angekündigt. Um 12:30 Uhr wird er in der Zentrale der Volkspartei in Wien vor die Medien treten, gab sein Büro via Aussendung bekannt.

Worum es konkret gehen wird, ist unklar. Es wird aber spekuliert, dass er seinen Rücktritt verkünden könnte. Bereits am Montag war das Gerücht aufgetaucht, dass der Vizekanzler vor dem Rückzug stehe. Die ÖVP sprach von einer Intrige durch die SPÖ. Klar ist: Mitterlehner ist in der eigenen Partei angezählt, mittlerweile gibt es eine sehr deutliche Mehrheit gegen ihn. Die Mehrheit der Landesparteien und mindestens ein Drittel des Parlamentsklubs sollen mittlerweile für eine Neuwahl im Herbst sein – mit Sebastian Kurz an der Spitze der ÖVP. Dieser soll allerdings am Montag erklärt haben, er wolle die Partei im derzeitigen Zustand nicht übernehmen.

Gebe heute um 12:30 Uhr eine persönliche Erklärung ab. — ReinholdMitterlehner (@MitterlehnerR) 10. Mai 2017

Näheres in Kürze.

