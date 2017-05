"Die Eurofighter-Anzeige ist ein Blendwerk"

Wien. Es war ein Paukenschlag, der bis ins Ausland schallte, als Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) am 16. Februar in Wien vor den versammelten nationalen und internationalen Medien erklärte: Sein Ministerium habe Strafanzeige gegen die Airbus Defense and Space GmbH (vormals EADS) und Eurofighter Jagdflugzeug GmbH wegen schweren Betrugs erstattet. Für Georg Vetter, Rechtsanwalt, Milizoffizier und vom Team Stronach zur ÖVP übergetretener Abgeordneter im Nationalrat, ist an Doskozils Offensive nichts dran: „Die Strafanzeige ist ein gut formuliertes Blendwerk, das auf tönernen Füßen steht und Kriminalität herbeizuschreiben versucht“, meint Vetter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2017)