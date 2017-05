ÖVP-Landeshauptleute stellen sich hinter Kurz

Die Zeichen in der Volkspartei stehen auf Sebastian Kurz und Neuwahlen. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter erklärte in einer akkordierten Stellungnahme mit seinen Amtskollegen aus der Volkspartei, man sei einig, dass Außenminister Sebastian Kurz auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Partei spielen solle. Welche dies sei, werde man am Sonntag in den Gremien beraten.

Gleichzeitig betonte Platter bei seinem Statement vor Beginn der Landeshauptleute-Konferenz in Alpbach, man sei der Meinung, dass die Menschen von Streit und Attacken und auch von dieser Regierung die Nase voll hätten. Gleichzeitig wurde das Angebot von Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern, eine "Reformpartnerschaft" einzugehen, de facto zurückgewiesen. Platter meinte, man glaube, es handle sich um keine ehrliche Reformpartnerschaft.

Machtgefüge: Neue ÖVP-Königsmacher und Schlüsselfiguren

Kern plädierte unterdessen erneut für die Fortsetzung der Regierungsarbeit. "Ich sehe kein einziges Problem, das durch Neuwahlen in Österreich gelöst werden kann. Es wird keine Verkäuferin einen Euro mehr verdienen, es wird kein Arbeitsloser einen Job mehr bekommen, es wird kein Kind eine bessere Schule bekommen", erklärte der Regierungschef am Rande eines Schulbesuchs in Matterburg.

Gretchenfrage: Änderung der Parteistruktur?

Spätestens am Montag will sich der SPÖ-Vorsitzende mit der neuen Spitze der Volkspartei zusammensetzen, kündigte er an. An dieser, nach dem für Sonntagabend angesetzten ÖVP-Bundesparteivorstand, dann wohl Kurz stehen dürfte - sofern die schwarzen Granden seinen Bedingungen nachkommen. Kolportiert wird, dass er den Posten als Parteichef nur dann annehmen wird, wenn er weitgehend freie Hand - insbesondere in Personalfragen - bekommt.

Erste zustimmende Äußerungen in diese Richtung kamen bereits aus Vorarlberg: Landeshauptmann Markus Wallner zeigte sich gesprächsbereit über eine Änderung der Parteistrukturen, ähnlich äußerte sich ÖAAB-Chef August Wöginger.

Allerdings: Eine Absage zu etwaigen Änderungen der Parteistatuten kam vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und seinem oberösterreichischen Kollegen Thomas Stelzer. Einig waren sich aber auch diese, dass man den künftigen Weg mit Kurz an der Spitze gehen wolle.

(APA/Red.)