Mahrer: Beschäftigungsbonus sollte auf alle Fälle umgesetzt werden

Die ÖVP gibt sich trotz Aufkündigung der Koalition bereit, die schon fast fertiggestellten großen Regierungsprojekte fertigzumachen - etwa das Schulautonomiepaket oder den Beschäftigungsbonus. Das erklärte ÖVP-Staatssekretär Harald Mahrer Samstag im ORF-Radio. Wenig Chancen sieht er für Abschaffung der Kalten Progression, das sei ein schwieriges Thema mit großen Auffassungsunterschieden.

Beim Beschäftigungsbonus müssten nur noch technische Details nachgeschärft werden. Dieser sollte "auf alle Fälle" umgesetzt werden, handle es sich doch um das "größte wirtschaftspolitische Stimulationsprogramm" mit einem Volumen von zwei Mrd. Euro. (Geplant ist hier, Neueinstellungen von Arbeitnehmern bestimmter Kategorien zu fördern: Beim AMS registrierte Arbeitslose, Schul- und Hochschulabgänger, Jobwechsler, die schon in Österreich gearbeitet haben, aber auch Ausländer aus Drittländern mit Rot-Weiß-Rot-Card.)

Das Schulautonomiepaket - das SP-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid gerade mit der Gewerkschaft verhandelt - müsse man sich anschauen. Dieses müsse man noch in der Regierung beschließen, aber an der ÖVP werde es "ganz sicher nicht" scheitern, sagte Mahrer.

Der Staatssekretäre zeigte sich auch bereit, in Nachfolge Reinhold Mitterlehners Wirtschaftsminister zu werden. "Für die Übergangszeit bis zur Wahl kann ich mir das vorstellen", sagte er. Aber die Entscheidung falle morgen, Sonntag, im Parteivorstand, dieser wolle er nicht vorgreifen. Sebastian Kurz soll "auf alle Fälle" ÖVP-Chef werden - und er schließe sich auch nicht aus, dass Kurz sowohl Außenminister als auch Vizekanzler sein könnte.

Kein Rückzug der ÖVP-Minister aus der Regierung

Am Abend zuvor hatte Mahrer einen Rückzug der Minister seiner Partei aus der Regierung vor Wahlen ausgeschlossen. In einer Sonder-"Zeit im Bild" begründete Mahrer dies mit "staatspolitischer Verantwortung". Es brauche Kontinuität in der Regierung, vor allem auch um die EU-Ratspräsidentschaft vorzubereiten.

Auf die Frage, was die ÖVP machen werde, wenn sie keine Mehrheit für einen Neuwahlantrag bekommen sollte, wollte Mahrer nicht eingehen. Das werde man sehen, wenn es so weit sein sollte. Man werde dann über die Brücke gehen, wenn man dort sei.

Der ÖVP-Regierungskoordinator appellierte, die Emotionen herunterzufahren. Die Aussage von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), dass es nun für lange Zeit keine Zusammenarbeit von Rot und Schwarz geben werde, wies Mahrer als "Drohung" zurück. Der mögliche Wahltermin hänge davon ab, wie man sich mit der SPÖ oder der Opposition einige.

Berichte, wonach er als Nachfolger für Reinhold Mitterlehner Wirtschaftsminister und Vizekanzler werden könnte, bezeichnete Mahrer als "Gerüchte". Er fügte aber hinzu, dass er nicht in die Politik gegangen wäre, wenn er nicht gestalten wollte. Der Wiener ÖVP-Obmann Gernot Blümel wollte am "Runden Tisch" nicht darauf eingehen, ob er anstelle von Mahrer als Staatssekretär in die Regierung wechseln könnte.

