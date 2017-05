Die ÖVP-Bünde scharen sich um Sebastian Kurz

Nach mehreren Landeshauptleuten haben am Sonntag vor dem ÖVP-Bundesparteivorstand auch die großen Bünde volle Zustimmung für die Bedingungen von Außenminister Sebastian Kurz für die Übernahme der Obmannschaft bekundet. Wirtschafts-, Bauern- und Seniorenbund, sowie der ÖAAB versicherten dem wohl künftigen Bundesparteiobmann ihre Unterstützung.

Obmann Jakob Auer versicherte im Gespräch mit der APA, dass der Bauernbund "zu 100 Prozent" hinter Kurz und seinen Forderungen stehe. Der Bauernbund sei immer loyal zu Kurz gestanden. Wenn man die ÖVP neu aufstellen wolle, dann müsse man auch ein Signal setzen. Zur Forderung von Kurz nach einer eigenständigen Liste betonte Auer allerdings, dass dabei auch die ÖVP auf dem Stimmzettel stehen müsse. Er gehe aber davon aus, dass dies auch Kurz so wolle. Und auch das Vetorecht für die Landeslisten ist für Auer okay, weil der Obmann sich sein Team aussuchen können müsse. Für den Wahlkampf ist dem Bauernbund-Präsidenten wichtig, dass alle daran denken, "dass es auch einen Tag nach der Wahl gibt".

Obmann Christoph Leitl sicherte Kurz "die volle Unterstützung" des Wirtschaftsbundes zu. "Mit Sebastian Kurz wird ein neues Kapitel in der ÖVP aufgeschlagen", sagte Leitl in einer Aussendung. "Die Vorschläge liegen am Tisch und werden heute die Basis für die Entscheidungen des Parteivorstandes sein", meinte Leitl.

"Unsere vollste Unterstützung ist Sebastian Kurz sicher", betonten für den ÖAAB Bundesobmann August Wöginger und Generalsekretär Karl Nehammer. "Sebastian Kurz hat großen Mut bewiesen und klare Vorstellungen für die erfolgreiche Zukunft der ÖVP präsentiert. Diese gilt es heute im Bundesparteivorstand zu diskutieren. Kurz steht wie kein anderer, für eine offene, neue Politik der klaren Worte. Diesen neuen Weg wollen wir als ÖAAB mitgehen", erklärten Wöginger und Nehammer in einer Aussendung.

Und auch der Seniorenbund sicherte Kurz die "100 prozentige Unterstützung" zu, "um so die notwendige Entscheidungskraft für Österreich zu haben", wie Obfrau Ingrid Korosec gegenüber der APA betonte.

FPÖ: eine Iszenierungsblase

Aus der FPÖ kommt indes Kritik an der bevorstehenden Kür des Außenministers zum ÖVP-Chef. "Alles läuft auf eine ‚Kurz-Inszenierung zum Quadrat‘ hinaus. Der gestern öffentliche präsentierte Forderungskatalog an seine eigene Partei soll offenbar den Anschein erwecken, der Außenminister sei ganz besonders entschlossen und umsetzungsstark. Mitnichten: In Kenntnis der handelnden Personen und der ÖVP kann man sich sicher sein, dass der teilweise autoritär anmutende Wunschzettel im Vorfeld längst mit den ÖVP-Granden abgesprochen und akkordiert wurde, wenn nicht sogar gemeinsam aufgesetzt. Kurz und Co. sollen die Österreicher daher nicht für dumm verkaufen", sagte am Sonntag FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl.

Nach SPÖ-Kanzler Kern steigtemit Sebastian Kurz die nächste Inszenierungsblase aus dem Politlabor auf. "Und es würde mich nicht wundern, wenn neben Kurz demnächst eine nicht mehr ganz junge Dame auftauchen würde, weil man ja Vorbildern auf internationaler Ebene nacheifert“, so Kickl.

(APA)