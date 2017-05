ÖVP berät über "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei"

Der ÖVP-Bundesparteivorstand ist am Sonntag um 16 Uhr in der Politischen Akademie zusammengetroffen, um Sebastian Kurz voraussichtlich zum neuen Obmann zu küren. Bei ihrem Eintreffen bekräftigten einige Vorstandsmitglieder ihre Unterstützung für den derzeitigen JVP-Obmann und seine Bedingungen.

Die Hauptperson, Kurz, traf gemeinsam mit dem Salzburger Landesparteichef Wilfried Haslauer und der Europa-Abgeordneten Elisabeth Köstinger ein. Er selbst wollte vor Sitzungsbeginn nichts sagen, sondern verwies gegenüber Journalisten auf später. Der neue oberösterreichische Landesparteichef Thomas Stelzer rechnete mit einem gemeinsamen Vorgehen und erklärte: "Wir wollen eine starken Obmann." Er gehe davon aus, dass die Landesorganisationen weiterhin die DNA der ÖVP bleiben werden. Mit Kurz habe man jedenfalls eine "starke Führungspersönlichkeit".

Kurze Sitzung erwartet

Staatssekretär Harald Mahrer merkte an, dass früher oft kritisiert worden sei, der Bundesparteiobmann habe kein Durchgriffsrecht: "Ich halte alle Bedenken für an den Haaren herbeigezogen." Für eine moderne Partei brauche es "vernünftige, moderne Entscheidungsstrukturen". Auch Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec hat mit Kurz' Bedingungen kein Problem: "Wir stehen auf der Wahlliste." Sie rechnet mit einer recht kurzen Sitzung.

Die eigenständige Liste, mit der Kurz bei der nächsten Nationalratswahl antreten will, soll "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" heißen. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigte ein Mitglied des Parteivorstandes vor Beginn des Gremiums. Diese eigenständige, von der ÖVP getragene Liste, auf der auch parteiunabhängige Personen kandidieren können, ist eine der sieben Bedingungen, die Kurz für die Übernahme der Obmannschaft gestellt hat. Bereits im Vorfeld des Parteivorstands haben mehrere Landesparteichefs und die großen Bünde ihre Zustimmung signalisiert.

FPÖ: eine Iszenierungsblase

Aus der FPÖ kommt indes Kritik an der bevorstehenden Kür des Außenministers zum ÖVP-Chef. "Alles läuft auf eine Kurz-Inszenierung zum Quadrat‘ hinaus. Der gestern öffentliche präsentierte Forderungskatalog an seine eigene Partei soll offenbar den Anschein erwecken, der Außenminister sei ganz besonders entschlossen und umsetzungsstark. Mitnichten: In Kenntnis der handelnden Personen und der ÖVP kann man sich sicher sein, dass der teilweise autoritär anmutende Wunschzettel im Vorfeld längst mit den ÖVP-Granden abgesprochen und akkordiert wurde, wenn nicht sogar gemeinsam aufgesetzt. Kurz und Co. sollen die Österreicher daher nicht für dumm verkaufen", sagte am Sonntag FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl.

Nach SPÖ-Kanzler Christian Kern steige mit Kurz die nächste Inszenierungsblase aus dem Politlabor auf. "Und es würde mich nicht wundern, wenn neben Kurz demnächst eine nicht mehr ganz junge Dame auftauchen würde, weil man ja Vorbildern auf internationaler Ebene nacheifert“, so Kickl.

(APA)