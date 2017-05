Reaktionen: "In Sachen Statut hat sich Kurz offenbar an Erdogan orientiert"

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl wirft dem designierten neuen ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor, mit einer "Listen-Mogelpackung" in den Wahlkampf zu starten. Kurz geniere sich so sehr für seine eigene Partei, dass er sich von ihr gleich mit einem neuen Namen distanzieren müsse - aber "in Wahrheit ist ÖVP-alt drin, wo 'Liste Kurz' und 'neue Volkspartei' draufsteht", glaubt Kickl.

Gleichzeitig findet Kickl, Kurz habe sich bei seinen Änderungswünschen der Parteistatuten "offenbar an Erdogan orientiert, wenn er die Gremien der Partei in allen wesentlichen Fragen in die Rolle reiner Statisten" degradiere. "Einem Feitlverein, der sich ein solches Statut gäbe, wie die Neu-alt-VP das getan hat, würde man jedenfalls zu Recht vorwerfen, autoritär organisiert zu sein." Die in ihrem Auftreten sonst "vor Arroganz strotzenden Landeshauptleute und Minister der ÖVP" hätten "das Schicksal einer angeblich staatstragenden Partei in die Hände eines 30-jährigen Anführers einer politischen 'Boygroup'" gelegt, höhnte Kickl.

Wobei Kickl auch sagt: "Im Hintergrund zieht bei den Entwicklungen in der ÖVP Wolfgang Schüssel die Fäden, so wie Kern umgekehrt von Alfred Gusenbauer gesteuert wird." In Wahrheit bleibe die ÖVP, was sie seit Jahren offen gelebt habe: Eine machtversessene, in Besitzstandsdenken verhaftete Altpartei, die glaube, dass ohne sie die Welt zusammenbrechen würde.

"Das ist Volkspartei - nur eben offener"

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Hauslauer hat nach der Sitzung des VP-Vorstands betont, dass die geplante "Liste Sebastian Kurz" keine neue Wahlpartei sein werde. "Das ist Volkspartei - nur eben offener", deponierte Haslauer.

Laut Haslauer waren in der Vorstandssitzung angesichts der im Vorfeld ventilierten Pläne des neuen Parteichefs "ein paar Klarstellungen nötig". Etwa zur Frage, ob anstatt der ÖVP nun eine neue Wahlpartei antreten werde - was Haslauer verneinte. Man habe sich zu dieser Frage "freundschaftlich ausgesprochen", so der Salzburger VP-Obmann.

"Gleiche Chancen wie in den Landesparteien"

Die niederösterreichische Landeschefin Mikl-Leitner sieht in den zusätzlichen Personalkompetenzen Kurz' nur das umgesetzt, was in den Ländern bereits Praxis sei. "Es war an der Zeit, dem Bundesparteiobmann die gleichen Möglichkeiten zu geben, wie wir sie in den Ländern haben", so Mikl-Leitner - und: "Mit diesen Möglichkeiten hat er auch die gleichen Chancen auf Bundesebene, wie wir sie in den Landesparteien haben." Ein konkretes Wahlziel wollte die Landeshauptfrau, deren Partei in Niederösterreich mit absoluter Mehrheit regiert, Kurz auf Nachfrage aber nicht mitgeben.

Dass Kurz den Niederösterreichern Kraft seiner neuen Kompetenzen Kandidaten von der Landesliste streichen könnte, befürchtet Mikl-Leitner übrigens ohnehin nicht: Wer ihr Verhältnis zum Parteichef kenne, wisse, dass sie mit Kurz meist einer Meinung sei, so die Landeschefin.

ÖAAB-Obmann August Wöginger lobte Kurz' Plan der Öffnung der Partei, betonte aber gleichzeitig, dass die ÖVP selbst gut aufgestellt sei - mit sechs Landeshauptleuten und über 1.000 Bürgermeistern. Und, so der Chef der ÖVP-Arbeitnehmer: "Es ist wichtig, dass wir als Partei offen sind, wir verlangen aber auch, dass unsere Grundwerte eingehalten werden."

