SPÖ: ÖVP-Verhandler schwänzen Treffen der Pensions-Arbeitsgruppe

Angesichts der aktuellen Regierungskrise steht offenbar derzeit auch die Sacharbeit in der Regierung still. Das Büro der zuständigen Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) beklagte, dass am Montagvormittag ein Treffen der Arbeitsgruppe zur Pensionsharmonisierung auf Kabinettsebene ins Wasser gefallen sei, weil die ÖVP-Vertreter nicht erschienen seien.

Das Büro von Wirtschafts-Staatssekretär Harald Mahrer habe sich entschuldigt, aus dem Finanzministerium habe man aber gar nichts gehört, hieß es im Büro Duzdars. Das Finanzministerium wies die Vorwürfe zurück und erklärte dazu, der Termin sei "nicht akkordiert" gewesen.

Im Regierungsprogramm wurde die Einrichtung einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe zur Harmonisierung der Pensionssysteme vereinbart. In der Koordinierung wurde dann beschlossen, dass das Bundeskanzleramt zu einem Treffen einlädt, um die weitere Vorgehensweise (noch ohne Länder) zu besprechen.

(APA)