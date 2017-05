Bei der Wahl will Sebastian Kurz auf Platz eins landen. Auf dem Wahlzettel aber wird er sich mit Platz zwei zufriedengeben müssen, bestenfalls. Denn noch ist unklar, ob die Liste des Außenministers überhaupt jenen Platz auf dem Stimmzettel einnehmen darf, der der alten ÖVP als Zweiter bei der vergangenen Nationalratswahl zustünde. Denn der Neo-Parteiobmann will unter einem neuen Namen antreten: „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“. Doch was spricht für und was dagegen, dass die neue ÖVP den zweiten Listenplatz behalten darf?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2017)