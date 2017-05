SPÖ und ÖVP unterstützen Neuwahl-Antrag der Opposition

FPÖ, Grüne, Neos und Team Stronach haben sich am Montag auf einen gemeinsamen Antrag für Neuwahlen in der ersten Oktoberhälfte geeinigt. Dieser soll noch diese Woche, voraussichtlich am Mittwoch, eingebracht werden, und zwar mit dem Vorbehalt einer Fristsetzung bis Ende Juni. Damit will man die Arbeit des Eurofighter-U-Ausschusses gewährleisten.

Man habe noch keinen Wahltermin endgültig festgelegt, hier will man sich noch mit den Regierungsfraktionen verständigen, sagte FPÖ-Klubchef Heinz-Christian Strache. Vermutlich soll es der 8. oder 15. Oktober werden.

"Der Vorschlag ist ein guter"

Die ÖVP wird den Antrag "auf jeden Fall" unterstützen, erklärte das Büro des designierten ÖVP-Chefs Sebastian Kurz Montagnachmittag. Auch SPÖ-Klubchef Andreas Schieder erklärte: "Der Vorschlag ist für uns ein guter."

Bis zur Neuwahl solle so lange wie möglich die parlamentarische Arbeit gewährleistet werden, und zwar vor allem im U-Ausschuss, sagte Strache. Deshalb die angestrebte Fristsetzung, denn sobald der Neuwahlbeschluss verlautbart ist, muss die Beweisaufnahme im Ausschuss beendet werden. Grünen-Chefin Eva Glawischnig berichtete, dass man drei zusätzliche Ausschusstermine anstrebe, davon drei im Juni und weitere möglicherweise auch noch danach. Ziel ist es, nicht nur das erste Kapitel ("Darabos-Vergleich") zu bearbeiten, sondern auch noch das zweite ("unzulässige Zahlungsflüsse").

Neos-Chef Matthias Strolz erwartet sich von SP-Bundeskanzler Christian Kern eine Einladung zu einem Sechs-Parteien-Gespräch, "um gemeinsame Sicht auf freies Spiel der Kräfte zu versuchen".

Unterstütze Vorschlag d Opposition,Wahlen am 8.od 15. Okt abzuhalten.Sehe Chance f All-Parteien-Einigung,wenn #SPÖ sich hier anschließt. 1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 15. Mai 2017

(Red./APA)