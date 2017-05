Wahl im Oktober: SPÖ und ÖVP unterstützen Neuwahl-Antrag

Die erwartete vorgezogene Nationalratswahl wird wohl im Oktober stattfinden: Die Opposition einigte sich am Montag auf einen gemeinsamen Neuwahlantrag, ÖVP und dann auch SPÖ kündigten ihre Unterstützung an. Die Opposition schlägt für die Wahl den 8. oder den 15. Oktober vor.

Das Taktieren von allen Seiten hat sich am Montag fortgesetzt, die innenpolitischen Ereignisse haben sich wie schon in den letzten Tagen seit Reinhold Mitterlehners Rücktritt als ÖVP-Chef regelrecht überschlagen: Der neue ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, Bundeskanzler Christian Kern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen kamen in unterschiedlichen Konstellationen zusammen, um über die weitere Vorgangsweise zu beraten.

ÖVP-Chef Kurz kündigte an, dass seine Partei den Antrag der Opposition "auf jeden Fall" unterstützen werde, womit die Mehrheit gesichert ist. Nun läge es nur noch an der SPÖ, eine Allparteien-Einigung umzusetzen. Auch die SPÖ tat kund, dem Vorschlag der Opposition beizutreten: "Der Vorschlag ist für uns ein guter", erklärte Klubchef Andreas Schieder.

U-Ausschuss soll lange tagen

Einfach ist die Sache dennoch nicht, gibt es zwischen SPÖ und ÖVP doch noch einiges zu klären. Am Rande des morgigen Ministerrats, der wegen der folgenden Plenarsitzung im Parlament stattfindet, sollen Kern und Kurz weiter verhandeln. Es geht etwa um den konkreten Neuwahl-Termin.

Der Neuwahlantrag der Opposition ist mit einer Fristsetzung Ende Juni verbunden. So könnte der Eurofighter-U-Ausschuss noch weiterarbeiten. Denn sobald der Neuwahlbeschluss verlautbart ist, muss die Beweisaufnahme im Ausschuss eigentlich beendet werden.

Treffen Kern-Kurz-Van der Bellen

Bis zum Urnengang wollen SPÖ und ÖVP noch gemeinsam ein bisschen was umsetzen, wie beide Seiten versicherten. Am Montag hat man Themen ausgetauscht, die man noch gemeinsam beschließen will, wobei man sich dem Vernehmen nach weitgehend einig ist.

Ist alles fixiert, soll es ein Treffen von Kern und Kurz mit Bundespräsident Van der Bellen geben. Ein solches war bereits für heute angedacht, dürfte aber eher nicht mehr stattfinden. Bei dem Dreier-Treffen dürfte dann wohl auch die Regierungsumbildung fixiert werden.

