Koalition: Brandstetter als Vizekanzler?

Wer wird neuer Vizekanzler? Laut Informationen der Austria Presse Agentur zeichnet sich eine Rochade ab: Demnach dürfte Justizminister Wolfgang Brandstetter den Job vorübergehend übernehmen. Der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird ihn demnach als Vizekanzler für die letzten Monate bis zur vorgezogenen Wahl vorschlagen. Staatssekretär Harald Mahrer soll Kanzler Christian Kern (SPÖ) als Wirtschaftsminister vorgeschlagen, das Staatssekretariat eingespart werden.

Damit würde Kurz wie erwartet den Posten des Vizekanzlers, der nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner frei wurde, einem anderen aus seinem Team überlassen, um sich auf seine Rolle als Parteichef und Spitzenkandidat konzentrieren zu können. Am späten Nachmittag sprach Brandstetter vor Journalisten noch davon, keine Ambitionen auf den interimistischen Posten des Vizekanzlers zu haben. Er strebe des Amt nicht an. Er verwies aber auch darauf, dass er das Amt des Justizministers seinerzeit nicht angestrebt habe. "Das ist außerhalb meiner Ingerenz", so Brandstetter.

Brandstetter ist unabhängiger Minister auf einem ÖVP-Ticket. Gerade nach Monaten des Streits sei er ein "Signal der Sachlichkeit", er sei in der SPÖ anerkannt und geeignet, um in Ruhe die bereits fertig verhandelten Punkte des Regierungsprogramms abzuarbeiten, meint man in der ÖVP.

Im Büro von Parteichef Kurz wollte man die Rochaden Montagabend auf Anfrage der Austria Presse Agentur nicht bestätigen.

(APA)