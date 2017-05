Kern droht Kurz mit freiem Spiel der Kräfte

Die vier Oppositionsparteien haben sich auf einen gemeinsamen Neuwahlantrag verständigt, SPÖ und ÖVP haben angekündigt, zustimmen zu wollen. Offen ist noch der konkrete Termin für den Urnengang, zur Wahl stehen der 8. und der 15. Oktober. Bevor sie getroffen wird, üben sich die scheidenden Koalitionsparteien aber noch im Taktieren. So besteht die SPÖ darauf, dass der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz auch den Posten den Vizekanzlers übernimmt: Kanzler Christian Kern droht Kurz mit einem freien Spiel der Kräfte im Parlament, sollte er sich weigern, den Posten anzunehmen.

Schon Montagabend hatte Kanzleramtsminister Thomas Drozda das Ultimatum erahnen lassen. Im ORF-„Report“ meinte er: Dass Kurz Vizekanzler werde sei „unsere Erwartung und, wenn Sie so wollen, unsere Bedingung“. Sollte der ÖVP-Obmann andere für das Amt vorschlagen, werde sich jeder ein Bild machen können und dann werde sich die Zusammenarbeit eben auf der parlamentarischen Ebene abspielen.

Vor Beginn der Ministerratssitzung am Dienstag pochten denn auch weitere Vertreter des roten Regierungsteams auf Kurz als Vizekanzler: Wenn Kurz Chef sein wolle, dann soll er das aber jetzt auch sein, erklärte Infrastrukturminister Jörg Leichtfried. Der 30-Jährige solle sich „nicht aus Angst vor schlechten Umfragen drücken“. Auf die Frage was passiert, wenn Kurz verweigert, meinte Leichtfried: „Wenn er es nicht macht, dann gibt es keinen Vizekanzler.“ Auch Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner fände Kurz als Vizekanzler nur „logisch“: Verantwortung „geht nicht mit Wegducken“. Kanzleramts-Staatssekretärin Muna Duzdar betonte: „Ich bestehe darauf, dass Verantwortung übernommen wird.“

Abgesehen von SPÖ scheinen auch die Neos wenig Freude an diesem Vorgehen von Kurz zu haben. So kritisierte der pinke Klubobmann Matthias Strolz am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal“. Er verstehe nicht, dass Kurz „die Macht in der Partei, aber keine Verantwortung für die Republik übernehmen will“.

Kurz: Brandstetter ist "sehr solider Vorschlag"

Der neue ÖVP-Chef selbst konnte am Dienstag vor dem Ministerrat nicht nachvollziehen, warum die SPÖ darauf besteht, dass er selbst Vizekanzler wird: Er habe mit Justizminister Wolfgang Brandstetter einen „sehr soliden und guten Vorschlag" gemacht, sagte Kurz. Brandstetter sei kein einziges Mal in einen Streit verwickelt gewesen und sei ein konstruktiver Sacharbeiter, befand Kurz. Er habe bewusst dieses Zeichen Richtung SPÖ gesendet und hoffe, dass der Vorschlag angenommen werde. Inhaltlich gehe er davon aus, dass es der Koalition gelingen wird, bis zur Neuwahl noch einige Punkte abzuarbeiten. Bezüglich des konkreten Wahltermins im Oktober brauche es nun schnell Klarheit.

Brandstetter zeigte sich vor Journalisten bereit, als Vizekanzler einen Beitrag zu leisten, dass die Regierung in einer „würdigen und konstruktiven Art" noch Projekte zu Ende bringt. „Werd' ma sehen."

Der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf verteidigte Kurz anschließend gegen Kritik, wonach er keine Verantwortung übernehmen wolle: Das könne man Kurz mit Sicherheit nicht vorwerfen. Dass er Verantwortung übernehme, habe er bereits in den letzten Tagen bewiesen. Er appelliere an die SPÖ, die „jahrzehntelange Tradition", wonach jede Koalitionspartei selbst das Vorschlagsrecht für ihr zustehende Funktionen hat, zu respektieren, so Kopf: „Eine Zwangsangelobung sieht unsere Verfassung nicht vor." Auch kann sich Kopf nicht erklären, was die SPÖ gegen die Person Brandstetter haben könnte.

