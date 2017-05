Kern akzeptiert Brandstetter als Vizekanzler

SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern akzeptiert ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter als neuen Vizekanzler. Das erklärte er am Dienstag im Nationalrat. Die Gesetzesarbeit will er aber bis zu den Neuwahlen im Oktober ins Parlament verlagern. "Jetzt wird eine Phase des lebendigen Parlamentarismus beginnen", sagte Kern. Daher sei es nun auch nachrangig, wer Vizekanzler ist. Kurz hatte zuvor die von Kern geforderte Übernahme des Vizekanzler-Postens erneut abgelehnt und Brandstetter für diesen Posten vorgeschlagen. Kern drohte daraufhin mit einem freien Spiel der Kräfte im Parlament, das er nun einleiten will.

Die SPÖ werde bereits vereinbarte Regierungsvorlagen Punkt für Punkt im Parlament einbringen, sagte Kern nun im Nationalrat. Bei seinem Gespräch mit den Oppositionschefs am Nachmittag will Kern außerdem erfragen, welche Initiativen die Opposition selbst noch umsetzen will. Dabei dürfe es aber keine übermäßigen Belastungen des Staatshaushalts geben. Als zentrale Punkte, die er umsetzen will, nannte Kern unter anderem die Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose und eine Initiative für den Mindestlohn.

Kern kritisierte Kurz' Weigerung, Vizekanzler zu werden, scharf: Verantwortung sei nicht nur zu übernehmen, "wenn die Sonne scheint", sondern auch, wenn es einem nicht zum persönlichen Vorteil gereiche. Um Beschlüsse durchzusetzen, müssten die Parteichefs am Tisch sitzen. Er warf der ÖVP ein "unglaubwürdiges Angebot" vor, wenn sie die Koalition aufkündige und sage, sie wolle weiterarbeiten.

Opposition kritisiert "taktische Spielchen"

Kritik an beiden Regierungsparteien kam von der Opposition. Die Regierung betreibe "taktische Spielchen auf Kosten der österreichischen Bevölkerung", sagte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Kern, der als "Wunderwuzzi" angepriesen worden war, sei bereits entzaubert werden. Kurz weigere sich, als Vizekanzler Verantwortung zu übernehmen. Abschließend prophezeite Strache: "Bei Kern hat es zwölf Monate gedauert, bis der Lack ab – aber glauben Sie mir, Herr Kurz, bei Ihnen wird es keine zwölf Monate dauern." Die FPÖ hat für die heutige Sitzung einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung angekündigt.

Auch Grünen-Chefin Eva Glawischnig kritisierte das derzeitige "Wadlbeißen" in der Regierung: "Wir sind eigentlich Angestellte der Bevölkerung und werden für Arbeit bezahlt, und nicht für diese Dauerstreitigkeiten." Eine Gruppe in der ÖVP um Klubchef Reinhold Lopatka und Innenminister Wolfgang Sobotka habe in den letzten Monaten "gezündelt", bis Reinhold Mitterlehner der eigenen Partei das Handtuch hingeworfen habe. Das nächste Ziel dieser Gruppe sei eine Neuwahl im September gewesen - das habe die Opposition zum Glück verhindert, denn dadurch wäre auch der Eurofighter-Ausschuss beendet worden.

Der schwarze Klubobmann Lopatka ging nicht auf diese Vorwürfe ein, sondern lieferte sich mit einem großen Teil der anwesenden Abgeordneten ein Schreiduell: Kurz habe den Funktionären gestern im ÖVP-Klub Aufgaben gegeben, begann er – und sah sich lautstarken Zwischenrufen ausgesetzt. "Sehen Sie, wie Sie das nervös macht?", konterte er, um dann aufzuzählen: Der Eurofighter-U-Ausschuss müsse arbeiten können, weshalb erst am 30. Juni der Beschluss für Neuwahlen gefasst werden solle. Im Herbst wolle man "möglichst kurz und fair den Wahlkampf führen". Reaktion des Plenums: Gelächter. Lopatka darauf: "Reden wir nicht nur vom Weiterarbeiten, sondern arbeiten jetzt weiter."

Die Neos seien jeden Tag für konstruktive Arbeit bereit, betonte Neos-Chef Matthias Strolz. Die Regierung sei "nie in die Kraft gekommen" und habe das nun selbst erkannt. Und sie habe nicht einmal die Kraft gehabt, ihr Chaos selbst aufzuräumen. Sollte es bei dem Gespräch mit Kern am Nachmittag keine Einigung zu Neuwahltermin und Weiterarbeit des Eurofighter-U-Ausschusses geben, dann solle "in einer nächsten Eskalationsstufe" Bundespräsident Alexander Van der Bellen die sechs Parteichefs einladen und zu einer Einigung zwingen. Erneut forderte Strolz einen "Pakt der Verantwortung", damit der Steuerzahler nicht wie vor der Neuwahl 2008 belastet werde. Inhaltlich wünscht er sich die Abschaffung der kalten Progression und die Umsetzung der Bildungsreform. Die Gewerbeordnung will er "zurück an den Start schicken".

Team Stronach-Klubobmann Robert Lugar hat indes "großes Verständnis" für Kerns Vorgehen. "Sie sind mit einer Person konfrontiert, die man vergleichen könnte mit einem Frank Underwood der österreichischen Innenpolitik", spielte er auf die Serie "House of Cards" an, in der es um das politische Intrigenspinnen gehe. Allerdings: Der Plan A von Kern sei letztlich auch ein Akt politischer Erpressung gewesen. Lugars Fazit: Nun werde das Parlament endlich wieder richtig eingesetzt – nämlich: "Es wird Gesetze erlassen und die Regierung hat sie dann umzusetzen."

(kron/hell)