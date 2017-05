Alles deutet auf Neuwahl am 15. Oktober

Die SPÖ mit Bundeskanzler Christian Kern und die ÖVP mit Außenminister Sebastian Kurz lieferten sich am Dienstag den ganzen Tag über eine Kraftprobe darum, wie bis zur vorgezogenen Nationalratswahl im Herbst weiter regiert wird. Die Wahl, so war am Rande der Nationalratssitzung aus mehreren Quellen zu hören, werde aller Voraussicht nach am 15. Oktober stattfinden, der 8. Oktober war auch noch im Gespräch gewesen. Zu Mittag stand fest, dass die ÖVP künftig mit Justizminister Wolfgang Brandstetter als Vizekanzler statt dem scheidenden Reinhold Mitterlehner die Arbeit in der rot-schwarzen Koalitionsregierung fortsetzen wird.

Für 15 Uhr war dann eine Aussprache zwischen den beiden Noch-Regierungsparteien SPÖ und ÖVP mit den Oppositionsparteien, also FPÖ, Grüne, Neos und Team Stronach angesetzt. Schon davor zeichnete sich jedoch im Poker um den Termin der vorgezogenen Nationalratswahl eine Lösung ab. Demnach wird, wie der "Presse" am Rande der Parlamentssitzung von verschiedenenen maßgeblichen Politikern signalisiert wurde, heuer am 15. Oktober gewählt. Die endgültige Entscheidung wurde im Zuge des Parteitreffens am Nachmittag erwartet.

Das neue rot-schwarze Regierungsteam bis zur Neuwahl wird morgen, Mittwoch, von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angelobt. Gleichzeitig wird der morgige zweite Plenartag im Hohen Haus neuerlich Wahlkampfbühne für alle Parteien sein. Beschlossen wird unter anderem die neue Gewerbeordnung. (ett)