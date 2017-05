Brandstetter sieht sich als "Vermittler zwischen den Fronten"

Nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner (ÖVP) werden seine Posten am Mittwoch neu besetzt. Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) übernimmt zusätzlich das Vizekanzleramt, Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) das Wirtschaftsministerium. Sein bisheriges Amt wird eingespart. Nach der Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden die beiden in ihren neuen Positionen dem Nationalrat präsentiert.

Brandstetter bezeichnete sich im Ö1-Morgenjournal als "eine Art Vermittler zwischen den Fronten". Sein Job werde eine "Pendelmission und kein Spaziergang". Man könne es durchaus so sehen, dass er Platzhalter für den designierten ÖVP-Chef Sebastian Kurz im Ministerrat sei, räumte Brandtstetter ein. Er habe aber auch ein gutes Verhältnis zu SP-Bundeskanzler Christian Kern, mit dem er am Dienstag bereits ein "sehr gutes" Gespräch geführt habe.

In den Monaten bis zur Neuwahl am 15. Oktober gelte es, umzusetzen, was noch machbar sei. Brandstetter will Chaos und zu teure Beschlüsse in der Schlussphase der Koalition vermeiden.

