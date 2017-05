Demnächst Rücktritt von Grünen-Chefin Eva Glawischnig?

Kommt es nach dem Obmannwechsel bei der ÖVP auch bei den Grünen vor der vorgezogenen Nationalratswahl am 15. Oktober zu einem Paukenschlag mit dem Rückzug der amtierenden Grünen-Obfrau Eva Glawischnig? Genau das steht nach einem Bericht der „Zeit“ bevor, möglicherweise sogar noch im Laufe dieser Woche. Bei den Grünen war nach Bekanntwerden des Berichts über eine bevorstehende Personalrochade an der Parteispitze am späten Mittwochabend auf Anfrage der „Presse“ vorerst keine Auskunft möglich.

Nach den Angaben der „Zeit“ werden derzeit innerhalb der Grünen intensive Diskussion darüber geführt, nicht mehr mit Eva Glawischnig, die 2008 den damaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen als Parteichef abgelöst hat, in die Nationalratswahl zu gehen. Unter Berufung auf „Funktionäre“ heißt es, dass über die Nachfolgerin für Glawischnig heftig debattiert werde. Genannt werden Tirols Vizelandeschefin Ingrid Felipe, ihre Salzburger Kollegin Astrid Rössler und EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek.

