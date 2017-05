Glawischnig geht, die Krise bleibt

Acht Tage. Nach Reinhold Mitterlehner am Mittwoch der Vorwoche trat nun auch Eva Glawischnig zurück. Auf den ersten Blick haben weder die Personen noch die Parteien, also ÖVP und Grüne, viel miteinander gemeinsam. Und doch sind die Hintergründe des jeweiligen Rücktritts nicht unähnlich. In beiden ist die Entscheidung lang gereift. Beide waren zunehmend frustriert vom politmedialen System. Und beide wollten die Kränkungen in den eigenen Reihen nicht mehr länger hinnehmen. In Glawischnigs Fall gab es zum Abschied noch eine letzte Indiskretion.