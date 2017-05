Grüne stellen ihre Weichen neu: "Haben keinen Zeitdruck"

Es könnte ein Vorzeichen sein – oder auch nicht: Als der Bundesvorstand der Grünen am Freitag kurz nach 10.30 Uhr von seiner Vorbesprechung in den eigentlichen Sitzungssaal im Salzburger Parkhotel Brunauer wechselte, ging Tirols grüne Landes-Chefin Ingrid Felipe als erste voran. Gefolgt von der Wiener Landessprecherin Maria Vassilakou, dem Nationalratsabgeordneten Werner Kogler und den anderen Mitgliedern des Bundesvorstands. Keiner wollte im Vorfeld der Sitzung, in der eine Entscheidung über die Nachfolge der zurückgetretenen Bundessprecherin Eva Glawischnig fallen sollte, etwas Konkretes sagen. „Wir beraten“, gab sich Ulrike Lunacek sehr zugeknöpft. Andere – wie Salzburgs Astrid Rössler oder der Oberösterreicher Rudi Anschober – gingen schweigend an den Journalisten vorbei.

Eines war klar: Alle stellten sich auf ein längere Sitzung sein, um die Weichen für die Zukunft der Grünen zu stellen. „Wir haben keinen Zeitdruck“, meinte beispielsweise Faika El-Nagashi, Gemeinderätin aus Wien: „Es wird konstruktiv weitergehen, wir haben viel vor.“ „Ich erwarte mir eine gewisse Klärung“, sagte der Kärntner Nationalratsabgeordnete Matthias Köchl: „Zuerst müssen die handelnden Personen selbst erst einmal sagen, was sie wollen. Alle, die genannt werden, haben ja auch derzeit sehr spannende Jobs.“ Ihm sei wichtig, dass der künftige Bundessprecher oder die künftige Bundessprecherin den Spagat zwischen Stadt und Land gut abdecke. Die Grünen seien vor allem in den Städten in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewesen, am Land gebe es noch viel Potenzial.

Doppelspitze ja oder nein? Auf diese Frage wollte sich im Vorfeld keiner festlegen. „Es gibt für beides gute Argumente“, sagte beispielsweise der Tiroler Nationalratsabgeordnete Georg Willi. „Das Amt auf mehrere Schultern zu verteilen, kann auch sinnvoll sein“, meinte Heidi Reiter, die für die Salzburger Grünen im Bundesrat sitzt. Sie sieht für die Grünen viele Chancen, weil sich bei der Nationalratswahl drei Parteien in einem Eck drängen werden: „Das lässt uns große Räume offen, die wir auch besetzen werden.“ Dass das möglich sei, habe der Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl gezeigt.