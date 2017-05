Neuwahl: Erste Umfragen zeigen Kurz-Bonus

Die Übernahme der Parteiführung durch Sebastian Kurz beschert der ÖVP den erhofften Bonus in der Wählergunst. Erste Umfragen sehen die ÖVP derzeit klar in Führung - mit Werten über 30 Prozent. Der langfristige Umfrageverlauf zeigt aber, dass auch Reinhold Mitterlehner mit einem deutlichen "Django-Effekt" startete. Meinungsforscher Peter Hajek mahnt angesichts der volatilen Währschaft zur Vorsicht.

Das Institut Unique Research (für die Tageszeitung "heute") sieht die ÖVP derzeit bei 33 Prozent, SPÖ und FPÖ mit 26 Prozent dahinter. Einen noch deutlicheren Vorsprung weist Research Affairs (für "Österreich") aus, wo die ÖVP auf 35 Prozent und die SPÖ nur auf 20 Prozent kommt. Die FPÖ wird auch hier mit 26 Prozent ausgewertet. Grüne und NEOS liegen in dieser Onlineumfrage etwas höher als bei Unique, wo Online- und Telefoninterviews kombiniert werden. Das Team Stronach wäre derzeit chancenlos.

Die Herausforderung für die ÖVP wird nun, die guten Werte über den Wahlkampf zu halten. Denn auch der letztlich gescheiterte Kurz-Vorgänger Reinhold Mitterlehner startete im Herbst 2014 mit einem deutlichen Plus. Bis Anfang 2015 konnte die ÖVP im Dreikampf um den ersten Platz mithalten. "Wenn die Kirche einen Franziskus-Effekt hat, haben wir gerade einen 'Django'-Effekt", schwärmte der damalige ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel.

Auch Kern brachte Aufwärtstrend

Spätestens im Sommer 2015 setzte sich die FPÖ aber von den Koalitionsparteien ab und etablierte sich im Verlauf des von der Flüchtlingskrise geprägten Jahres als stärkste Partei. Und während Neo-Kanzler Christian Kern ab Mai 2016 einen Aufwärtstrend für die SPÖ einleitete, dümpelte die ÖVP in den Umfragen weiterhin um die 20 Prozent. "Kern hat einen guten Antrittsapplaus gehabt, ist dann leicht abgesunken und mit der neuen Flüchtlingspolitik der SPÖ und dem 'Plan A' wieder geklettert", erklärt OGM-Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer dazu.

Nun also ein deutlicher Schub für die ÖVP mit ihrem neuen Spitzenkandidaten. "Sebastian Kurz und die ÖVP haben eine sehr gute Ausgangsposition", sagt Hajek dazu. Außerdem habe Kurz die Lehren aus Mitterlehner gezogen und den Vizekanzler verweigert, um Abnützungserscheinungen durch die tägliche Regierungsarbeit zu vermeiden. Dennoch könne im Wahlkampf immer etwas passieren, warnt Hajek: "Es ist wahnsinnig viel in Bewegung. Da kann es flotte Rückflüsse geben, wenn ein Kandidat oder eine Partei in ein Fettnäpfchen tritt."

GRAFIK 0528-17, 88 x 90 mm - Für den Umfragenverlauf über die Legislaturperiode hat die APA die monatlichen Durchschnittswerte der auf neuwal.com veröffentlichten Umfragen berechnet, für Mai 2017 soweit verfügbar wöchentliche Durchschnittswerte.

