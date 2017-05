Lunacek will EU-Mandat bis zur Wahl behalten

Die grüne Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im Herbst, Ulrike Lunacek, will ihr Mandat im EU-Parlament bis zur Wahl behalten, wie sie am Freitagabend in der "ZiB2" des ORF sagte. Zurücklegen werde sie dieses "spätestens mit der Angelobung". Sollte sie Rot-Blau oder Schwarz-Blau nicht verhindern können, werde sie als Klubobfrau in den Nationalrat zurückkehren und Opposition machen.

Derzeit sei sie im Europaparlament noch für Berichte zuständig, während des Wahlkampfes werde sie aber mehr in Österreich sein, sagte Lunacek in dem Fernsehinterview. Sie verteidigte die Aufteilung der Parteifunktionen "auf vier Schultern". Lunacek und die Tirolerin Ingrid Felipe als neue Bundessprecherin bilden die neue Doppelspitze der Grünen nach dem Rücktritt von Eva Glawischnig.

Ulrike Lunacek: Vom EU-Parlament an die Grünen-Spitze

Vassilakou "zuversichtlich"

Die grüne Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ist mit der Nachfolgeregelung für die zurückgetretene Bundessprecherin Eva Glawischnig zufrieden: "Das ist jetzt eine gute Lösung. Ich blicke zuversichtlich dem Wahlkampf entgegen", sagte sie am Freitag der Austria Presse Agentur. Die Trennung der beiden Funktionen, Bundessprecherin und Spitzenkandidatin, hält sie für sinnvoll.

Sie wolle besonders hervorheben, dass die Lösung nicht nur rasch erarbeitet werden konnte, sondern auch "in einer Geschlossenheit, die ich selten erlebt habe, seit ich für die Grünen tätig bin", sagte die Rathaus-Politikerin. Die Aufteilung befürwortete sie: "Weil wie Eva Glawischnig sagte, ist die Mehrfachbelastung Bundessprecherin, Klubobfrau und auch Spitzenkandidatin schon ein 24-Stunden-Job."

Da der Wahlkampf kurz sei, müsse man der Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek die Möglichkeit geben, sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren: "Das ist, die Wahl zu gewinnen." Lunacek sei eine erfahrene Europapolitikerin mit ganz klaren Haltungen. Mit Ingrid Felipe übernehme zudem eine bereits bewährte Person die Rolle der Bundessprecherin, da sie ja auch bereits als stellvertretende Bundessprecherin fungiere - und als Landesrätin über Regierungserfahrung verfüge.

Auch die anderen grünen Landesparteien haben sich über die neue Doppelspitze erfreut gezeigt, hatte doch der Erweiterte Bundesvorstand - in dem alle neun Länderorganisationen vertreten sind - einstimmig für die Lösung gestimmt.

(APA)