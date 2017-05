Melchior wird neben Amon ÖVP-Geschäftsführer

Kern akzeptiert Brandstetter als Vizekanzler und kündigt freies Spiel der Kräfte an

Die SPÖ will bis zur Neuwahl am 15. Oktober politische Entscheidungen in den Nationalrat verlagern: "Jetzt wird eine Phase des lebendigen Parlamentarismus beginnen." Die ÖVP will die SPÖ hingegen nicht überstimmen.