FPÖ fordert Aussetzen für Türken-Pässe

Nach der Übergabe der Listen mit rund 97.000 eingebürgerten Türken in Österreich verschärft jetzt die FPÖ die Gangart gegenüber illegalen Zweitpassbesitzern. Die Hauptforderung: Es sollen bis zu einer Klärung möglicher Betrugsfälle keine Staatsbürgerschaften mehr an Türken in Österreich verliehen werden. Außerdem verlangten die FPÖ-Klubobleute bei einer zweitägigen Konferenz mit Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache in Linz auch strengere Konsequenzen für jene, die sich die österreichische Staatsbürgerschaft erschlichen haben. Demnach müssten ungerechtfertigt bezogene Sozialleistungen zurückgefordert werden, außerdem soll es strafrechtliche Konsequenzen geben.

Derzeit ist gesetzlich verankert, dass bei einem Auffliegen von Doppelstaatsbürgershcaften die österreichische Staatsbürgerschaft für eingebürgerte Personen ex lege (von Gesetzeswegen) erlischt.

Bezüglich des schon seit Monaten angekündigten neuen freiheitlichen Wirtschaftsprogrammes vertröstete Strache bei einer Pressekonferenz am Dienstag nunmehr auf einen Beschluss der Parteigremien Mitte Juni. Zugleich legte er allerdings schon eine Linie fest: Die FPÖ werde als „soziale Heimatpartei“ für eine soziale Marktwirtschaft unter dem begriff Gerechtigkeit eintreten. Allerdings werde dies „kein dumpfer und unsinniger links-linker Klassenkampf“ sein, meinte er offenbar in Anspielung auf die Kanzlerpartei SPÖ, sondern es gehe um Leistungs-, Familien-, Pensions- und Generationengerechtigkeit.

Koalition bei 50 Prozent der Forderungen

In puncto Koalitionen nach der vorgezogenen Nationalratswahl am 15. Oktober ließ sich Strache alles offen. Eine Umsetzung von 100 Prozent der Forderungen sei ein „Wunschtraum“, aber 50 Prozent müssten bei einem Eintritt in eine ein künftige Bundesregierung jedenfalls umgesetzt werden.