Bundespräsident Van der Bellen besucht Slowenien

Nach den innenpolitischen Turbulenzen (Stichworte: Mitterlehner-Rücktritt, Neuwahlen, Glawischnig-Rücktritt) richtet Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen Blick ins Ausland. Er setzt am heutigen Mittwoch seine Antrittstour bei Österreichs Nachbarn in Ljubljana fort, wo er am Vormittag vom slowenischen Präsidenten Borut Pahor empfangen wird.

Überschattet wird die Reise vom Konflikt um österreichische Grenzkontrollen, die Slowenien als ungerecht bekämpft.

Ähnliche Ansichten über "Zukunft Europas"

Pahor und Van der Bellen dürften sich bemühen, die Wogen im Grenzkonflikt zu glätten. Europapolitisch sind die beiden einer Meinung. Ihre Ansichten zur "Zukunft Europas" wollen sie zu Mittag in Vorträgen an der Universität Ljubljana darlegen. Auf dem Programm stehen auch ein bilaterales Wirtschaftsforum sowie Treffen mit Ministerpräsident Miro Cerar und Parlamentspräsident Milan Brglez.

Symbolträchtig ist der Abschluss der Visite: Gemeinsam werden Van der Bellen und Pahor am Abend nach Klagenfurt reisen, um dem Festakt zum 60. Jubiläum des Bundesgymnasiums für Slowenen beizuwohnen.

(APA)