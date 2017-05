"Chef ist immer der Generalsekretär": Kurz präsentiert Köstinger

Der designierte ÖVP-Bundesparteichef Sebastian Kurz hat am Mittwoch offiziell seine neue Generalsekretärin, die EU-Abgeordnete Elisabeth Köstinger, präsentiert. Die Wahl sei auf die gebürtige Kärntnerin gefallen, da sie eine Persönlichkeit sei, "mit der ich in den letzten Jahren schon sehr intensiv, sehr gut zusammenarbeiten durfte", so Kurz bei der Pressekonferenz. Köstinger arbeite im EU-Parlament sehr engagiert für Österreich und er sei daher davon überzeugt, "dass sie nicht nur in Österreich etwas ändern wird, sondern auch in Europa".

Es gehe aber nicht nur darum, neue Personen zu präsentieren, betonte Kurz ebenso wie anschließend Köstinger, es gehe vielmehr um einen neuen Stil. Man wolle die politischen Mitbewerber nicht schlecht machen, so wie es diese betreiben würden, sondern versuchen, mit Ideen und Konzepten zu punkten. Ein entsprechendes schwarzes Programm werde daher "zeitnah zur Nationalratswahl" vorgestellt werden. "Wir wollen tun, was wir für richtig halten - unabhängig davon, ob es gerade populär ist oder nicht", betont Kurz. "Beides werden wir aushalten."

"Sind Partei der Bürgermeister und Ehrenamtlichen"

Köstinger ergänzte, es sei für sie eine große Freude und Ehre, die Volkspartei in eine neue Generation führen zu dürfen. Man werde weiterhin auf die bestehenden Stärken setzen - "wir sind die Partei der Bürgermeister, der Ehrenamtlichen" - doch werde man sich eben auch für andere, Nicht-Parteimitglieder öffnen. "Es braucht eine neue Art des Miteinanders", so Köstinger. Ihr Ansatz werde daher sein, die Zukunft "mutig anzugehen, manchmal auch Denkverbote zu brechen".

Die Rollenverteilung zwischen ihr und Axel Melchior, der neben Generalsekretär Werner Amon Bundesgeschäftsführer wird, seien überdies klar: Melchior werde für Internes zuständig sein, so Köstinger, sie selbst für die Außenwirkung der Partei. Die Aufgaben im Wahlkampf werde man sich noch aufteilen. Kurz ergänzte hierzu: "Der Chef oder die Chefin in einer Partei ist der Generalsekretär, unabhängig vom Geschlecht."

Auf die Frage, ob der neue optische Auftritt - schwarze Schrift auf türkisblauem Hintergrund - bereits eine Ansage an Schwarz-Blau sei, verneinte Köstinger. Zum Wahlkampfbudget machte sie keine Angaben.

(hell)