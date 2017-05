Schickhofer will SPÖ-Basis über Koalition abstimmen lassen

Der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer will, dass die Mitglieder seiner Partei über jedwede Koalition abstimmen sollen. Das erklärte er gegenüber dem ORF Steiermark. Damit geht er noch einen Schritt weiter als Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ), der so eine Befragung nur für den Fall von Rot-Blau angeregt hatte.

Schickhofer leitet eine interne Reformgruppe in der SPÖ, die sich unter anderem um die Öffnung der Sozialdemokratie auch für neue Mitglieder kümmern soll. Daher sehe er sich als "Mitgliederanwalt". So wolle er nicht, dass so wie in der ÖVP nur eine einzelne Person entscheide, sondern er wolle allen Mitgliedern die Möglichkeit bieten, aktiv mitzubestimmen.

(APA)