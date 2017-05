Neue Telekom-Anklage gegen Fischer, Hochegger und Meischberger

Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen den ehemaligen Telekom-Austria-Vorstand Rudolf Fischer und den Lobbyisten Peter Hochegger wegen Untreue sowie Geschenkannahme als Machthaber Anklage erhoben, bei Hochegger kommt zudem der Verdacht auf falsche Beweisaussage hinzu. Der ehemalige FPÖ-Politiker Walter Meischberger sowie der Ex-Telekom-Public-Affairs-Chef und frühere ÖVP-Manager Michael Fischer werden wegen Geldwäscherei angeklagt. Das gab die Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch per Aussendung bekannt. Die Anklage ist noch nicht rechtswirksam.

Der Anklage liegt demnach im Wesentlichen die Bildung einer „schwarzen Kasse“ bei der Telekom Austria AG zwischen 2004 und 2009 zugrunde. In diesem Zeitraum soll die Telekom an die Valora AG - einer Firma Hocheggers - rund neun Millionen Euro überwiesen haben.

Diesen Zahlungen lagen teilweise reale Lobbyingleistungen zugrunde, heißt es in der Aussendung, "sie dienten aber auch dazu, außerhalb der Telekom eine Liquiditätsreserve (anklagegegenständlich sind ca. 5,7 Millionen Euro) zu bilden, wodurch das Telekom-Management in der Lage war, Geldbeträge an Dritte ohne werthaltige Gegenleistung auszuzahlen".

Diversionsanbot an Gorbach und Ex-Sekretärin

Zahlungsempfänger seien, so der Verdacht, Meischberger und Michael Fischer gewesen. Auch der frühere Vizekanzler Hubert Gorbach (einst BZÖ) wird in der Aussendung als Zahlungsempfänger genannt, ebenso wie seine frühere Sekretärin Gabriele Kröll-Maier. Beiden wurde ein Diversionsanbot unterbreitet, nehmen sie es an haben sie eine Geldbuße sowie eine "Teilschadensgutmachung" zu leisten.

Für das Verbrechen der Untreue droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren, für Geldwäscherei drohen bis zu fünf Jahre Haft.

