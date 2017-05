Neos-Chef Strolz wünscht sich Schwarz-Grün-Pink

Der Klubobmann der Neos, Matthias Strolz, kann sich nach der vorgezogenen Nationalratswahl im Herbst eine Dreier-Koalition vorstellen. Eine solche wäre "ein großer Fortschritt", sagte er am Samstag in der Ö1- Reihe "Im Journal zu Gast". Schwarz-Grün-Neos hielte er "für eine kraftvolle Zukunftsansage", Rot-Grün-Neos wäre für Strolz "auch okay". Mit der FPÖ ginge sich eine Koalition hingegen programmatisch nicht aus.

Für das Wahlkampfbudget will man wieder Crowdfunding betreiben und so zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro zusammenbekommen, sagte Strolz gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" und den "Vorarlberger Nachrichten" vom Samstag.

Es ist das zweite Mal innerhalb von zwei Tagen, dass Strolz mit Ansagen in Richtung vorgezogener Neuwahl die Aufmerksam auf sich zieht. Erst am Freitag hatte er sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für eine niedrigere Hürde für den Einzug ins Parlament ausgesprochen. Wahlwerbende Parteien müssen bei der Nationalratswahl derzeit zumindest vier Prozent erreichen, um in den Nationalrat einzuziehen. "Wir sind für eine Senkung auf drei Prozent - das entspricht der Klubstärke (fünf Mandate)", erklärte Strolz. "Wir halten eine Hürde von drei Prozent für fair."

>>> Strolz im "Journal zu Gast"

(APA/Red.)