Pilz: "Es heißt Österreich gegen Eurofighter und Airbus"

Am Mittwoch, den 31. Mai, beginnt der Reigen an Befragungen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Eurofighter. Viel Zeit bleibt den Abgeordneten allerdings nicht: Aufgrund der auf den 15. Oktober vorgezogenen Nationalratswahl kann der Ausschuss nur bis 12. Juli arbeiten. Für den grünen Fraktionsführer Peter Pilz ist das kein Grund zur Beunruhigung – er geht davon aus, dass der Ausschuss in der nächsten Legislaturperiode fortgesetzt wird.

„Wir können es uns nicht aussuchen, aber wir werden versuchen, es so gut als möglich zu machen“, gab sich Pilz am Montag im Ö1-„Morgenjournal“ zuversichtlich. Allerdings: „Wir werden nicht alle Beweisthemen schaffen, aber ich habe mit Herrn (FPÖ-Bundesparteichef Heinz-Christian, Anm.) Strache eine verbindliche Vereinbarung getroffen: Am Tag der Konstituierung des neuen Nationalrates wird die Wiedereinsetzung des U-Ausschusses beschlossen.“ Denn, so Pilz: „Niemand kann uns an der vollständigen Aufklärung hindern.“

"SPÖ und ÖVP erstmals aktiv bei Aufklärung dabei"

Der U-Ausschuss ist der zweite zur Eurofighter-Affäre. Sein Vorgänger war vor zehn Jahren abgebrochen worden, da die damaligen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP keine Notwendigkeit für weitere Nachforschungen orteten. „Damals hat es geheißen Grüne gegen Regierungsparteien, Eurofighter und Airbus“, meinte Pilz im Rückblick. Nun sei die Lage eine weit bessere: „Jetzt – seit der Anzeige des Verteidigungsministers und in einem etwas anderen Parlament – heißt es Republik Österreich gegen Eurofighter und Airbus.“ Er gehe deshalb davon aus, dass dieses Mal SPÖ und ÖVP „zum ersten Mal aktiv bei der Aufklärung dabei sind“.

Von der ersten Auskunftsperson, die am Mittwoch befragt wird – es handelt sich um den Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, erwartet sich Pilz viel: „Er wird möglicherweise unsere wichtigste Auskunftsperson.“ Denn, Peschorn sei vom damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) als Verhandlungsleister eingesetzt worden. „Dann ist er für Eurofighter unbequem geworden und ist abserviert worden durch den Minister“, so Pilz. „Auch dadurch ist der Republik gewaltiger Schaden zugefügt worden.“

>>> Bericht im Ö1-„Morgenjournal“

