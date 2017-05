FPÖ kritisiert "Eiertanz" um SPÖ-Mitgliederbefragung

In der SPÖ rückt eine Befragung unter den Parteimitgliedern über die Regierungsbildung nach der Nationalratswahl näher. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler erklärte der „Presse“ am Rande des heutigen Ministerrates, sowohl SPÖ-Vorsitzender Bundeskanzler Christian Kern als auch er hätten sich schon früher dafür ausgesprochen. Auch aktuell halte er eine derartige Urabstimmung über einen künftigen Koalitionspakt nach dem Urnengang am 15. Oktober für „sinnvoll“.

Niedermühlbichler verwies im Gespräch auf Deutschland. Dort habe die SPD gezeigt, „dass das ein gutes System ist“. Über diese Frage wird aller Voraussicht nach der SPÖ-Bundesparteivorstand am 14. Juni eine Entscheidung treffen. Zuletzt hatten sich mehrere SPÖ-Landesorganisation für eine Urabstimmung über eine künftige Koalition – nicht nur über Rot-Blau – ausgesprochen.

Inzwischen steht fest, dass die SPÖ-Bundesliste für die Nationalratswahl Anfang August beschlossen wird. Dafür wird ein Bundesparteirat für den 3. August einberufen.

Kern hält sich zu SPÖ-Mitgliederbefragung bedeckt

SPÖ-Chef Christian Kern wollte sich am Dienstag indes nicht festlegen, ob es eine Urabstimmung unter allen Parteimitgliedern über die nächste Koalition geben soll. Er verwies lediglich auf die Arbeit an einem Kriterienkatalog bezüglich einer künftigen Regierungszusammenarbeit.

„Das ist natürlich ein interessantes Thema, wo auch viele meiner Parteifreunde sich immer wieder bemüßigt fühlen, sich öffentlich zu erklären", erlaubte sich der Bundeskanzler eine Spitze gegen jene roten Landesparteichefs, die sich hier bereits zu Wort gemeldet haben. „Ich bitte um Verständnis, ich werde das dort tun, wo es hingehört, und zur gegebenen Zeit darüber berichten."

FPÖ kritisiert roten "Eiertanz"

Die Freiheitlichen beäugen die SPÖ-interne Diskussion über eine Mitgliederbefragung skeptisch. Der "Eiertanz" darum sei "schon mehr als peinlich", kritisierte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl am Dienstag. Die SPÖ solle zuallererst eine Urabstimmung darüber machen, ob Urabstimmungen für sie Gültigkeit haben, meinte Kickl ironisch.

"Denn selbst wenn die SPÖ eine Mitgliederbefragung durchführen lässt, ist ja mehr als fraglich, ob sich Kanzler und Co. an das Ergebnis überhaupt zu halten gedenken", so Kickl in Richtung der Regierungspartei. Der FPÖ-Generalsekretär erinnerte in diesem Zusammenhang an die SPÖ-Mitgliederbefragung zu den Freihandelsabkommen Ceta und TTIP, bei dem sich eine überwältigende Mehrheit gegen die Freihandelsabkommen ausgesprochen habe.

