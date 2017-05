SPÖ-Mitgliederbefragung wird wahrscheinlicher

In der SPÖ rückt eine Befragung unter den Parteimitgliedern über die Regierungsbildung nach der Nationalratswahl näher. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler erklärte der „Presse“ am Rande des heutigen Ministerrates, sowohl SPÖ-Vorsitzender Bundeskanzler Christian Kern als auch er hätten sich schon früher dafür ausgesprochen. Auch aktuell halte er eine derartige Urabstimmung über einen künftigen Koalitionspakt nach dem Urnengang am 15. Oktober für „sinnvoll“.

Niedermühlbichler verwies im Gespräch auf Deutschland. Dort habe die SPD gezeigt, „dass das ein gutes System ist“. Über diese Frage wird aller Voraussicht nach der SPÖ-Bundesparteivorstand am 14. Juni eine Entscheidung treffen. Zuletzt hatten sich mehrere SPÖ-Landesorganisation für eine Urabstimmung über eine künftige Koalition – nicht nur über Rot-Blau – ausgesprochen.

Inzwischen steht fest, dass die SPÖ-Bundesliste für die Nationalratswahl Anfang August beschlossen wird. Dafür wird ein Bundesparteirat für den 3. August einberufen.

(ett)