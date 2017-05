Neues Kapitel im schier unendlichen Streit um die Einführung von sogenannten Primärversorgungszentren. Diese Einrichtungen sollen aus mehreren Ärzten und beispielsweise auch Physiotherapeuten bestehen, die Ambulanzen der Spitäler entlasten und kostengünstiger arbeiten. Die vom designierten ÖVP-Chef Sebastian Kurz ausgerufene Neuwahl hat nun auch direkte Konsequenzen auf das Vorhaben von Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Denn die Ärztekammer versucht offenbar, das Vorhaben in die nächste Gesetzgebungsperiode zu verzögern.



Rendi-Wagner möchte demgegenüber ihr Gesetz zu den Primärversorgungszentren noch vor der Wahl vom Nationalrat beschließen lassen. Derzeit laufen eigentlich auch letzte (?) Verhandlungen mit den Vertretern der Ärztekammer. In diese platzt nun überraschend die Wiener Ärztekammer mit einer Resolution zu bremsen.

"Auf keinen Fall durchpeitschen"

Man sollte das Gesetz in "in Anbetracht der aktuell schwierigen

innenpolitischen Situation auf keinen Fall im Schnellverfahren

durchpeitschen", so der Appell an die

Bundesregierung. Die Wiener Kammer bietet an, bis 2021 ohne Gesetz weitere Primärversorgungsprojekte in einer "Reformpartnerschaft" umzusetzen.

Denn im Entwurf seien noch viele Fragen offen. Die Ärzte verlangen unter anderem eine Obergrenze für die Zahl von derartigen Primärversorgungs-Einheiten. Im Gesundheitsministerium zeigt man sich, wenig überraschend, verwundert über die Resolution. Die Ärztekammer sei dem Projekt zu Beginn der Begutachtung sehr positiv gegenüber gestanden, heißt es aus der Umgebung Rendi-Wagners.