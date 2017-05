Parlament tagt ab 16. August in der Hofburg

Wien. Der Bruch der rot-schwarzen Koalition und die Vorverlegung der Nationalratswahl auf 15. Oktober bringen die Verantwortlichen im Hohen Haus für den Umbau und die Sanierung des Theophil-Hansen-Baus an der Wiener Ringstraße zusätzlich ins Schwitzen. Die seit langem fix geplante Übersiedlung in das Ausweichquartier in der heurigen Parlamentssommerpause in die Wiener Hofburg fällt nun genau in die politisch brisante Vorwahlphase.

Fest steht, dass Parlamentssitzungen und Ausschusstagungen noch bis 15. August im dringend sanierungsbedürftigen Haus am Ring stattfinden. Ab dem 16. August beginnt der Betrieb und Arbeitsalltag auch mit allen Nationalratssitzungen in den Redoutensälen der Hofburg, wo der Plenarsaal untergebracht wird, beziehungsweise in den Pavillons auf dem Heldenplatz und in adaptierten Räumlichkeiten der Hofburg. Diesen Terminplan hat Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) bei einem Treffen mit der Vereinigung der Parlamentsjournalisten vorgelegt.

Das bedeutet: Sollten die Parlamentarier im Spätsommer, also in der zweiten Augusthälfte oder im September zu einer Sondersitzung mitten im Wahlkampf einberufen werden, wird das zugleich die Premiere für das Ausweichdomizil in den Redoutensälen der Hofburg sein. Nach dem regulären Sitzungsplan wäre der Auftakt im Nationalratsplenum für 20. September vorgesehen.

Sitzung nur zwei Tage vor der Wahl

Die letzte Sitzung des Nationalrats ist übrigens so knapp wie noch nie vor der Neuwahl am 15. Oktober geplant. Denn nach dem Terminplan sind noch am Donnerstag, 12. Oktober, und auch am Freitag, 13. Oktober, Sitzungstage anberaumt. Zum Erinnerung: Bei der vorverlegten Neuwahl am 28. September 2008 (nach ÖVP-Chef Wilhelm Molterers „Es reicht“) gab es die letzte Plenarsitzung am 24. September. Dieser dauerte dann allerdings bis vier Uhr früh am 25. September und hatte wegen zahlreicher Beschlüsse nach Berechnungen des Finanzministeriums Mehrkosten von zumindest rund drei Milliarden Euro zur Folge. (ett).