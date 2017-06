Ab 9 Uhr live: Darabos wird zu Eurofighter-Vergleich befragt

Tag zwei im Eurofighter-Untersuchungsausschuss bringt eine prominente Auskunftsperson in die Hallen des Hohen Hauses: der frühere Verteidigungsminister und heutige Soziallandesrat im Burgenland, Norbert Darabos, ist ins Parlament geladen. Er soll zu dem umstrittenen Vergleich Stellung beziehen, den er im Jahr 2007 ausverhandelt hat.

Worum geht es genau? Im Wahlkampf 2006 hatte die SPÖ den Ausstieg aus dem unpopulären Eurofighter-Deal des Jahres 2003 propagiert. Darabos wurde in der Folge Minister und ließ Möglichkeiten prüfen, die Flieger wieder abzubestellen - gelungen ist ein fragwürdiger „Vergleich“. Der Kernpunkt der am 24. Juni 2007 unterzeichneten Einigung: Statt 18 Jets der modernen Tranche II sollten nur 15 Flugzeuge der ersten Baureihe geliefert werden. Inklusive Preisnachlass bei den Betriebskosten glaubte Darabos an Einsparungen von 370 Millionen Euro. Der Rechnungshof bestreitet das, er geht von nur 267 Millionen Euro aus. Und er kritisierte weiters: Mehrere Geräte seien gebraucht gewesen, Geräte zum Selbstschutz sowie zur Nacht- und Schlechtwettersicht wurden abbestellt.

Außerdem kritisierte der Rechnungshof die Vergleichsverhandlungen: Etwa weil entscheidende Gespräche nicht dokumentiert und die Finanzprokuratur erst nach Abschluss des Vergleichs zur Erstellung der Detailvereinbarungen eingebunden wurde. Darabos habe die Verhandlungen geradewegs alleine geführt, an seiner Seite war lediglich der externe juristische Berater Helmut Koziol. Letzterer hatte in einem Gutachten festgehalten, dass es der Republik nicht möglich sei, aus dem Vertrag von 2003 auszusteigen und empfahl daher einen Vergleich.

Der Liveticker beginnt um 9 Uhr: