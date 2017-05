Studenten erhalten mehr Geld - rechtzeitig vor der Wahl

Der Wissenschaftsausschuss des Nationalrats hat am

Mittwoch einstimmig eine Erhöhung der Studienbeihilfe beschlossen.

Darin sind höhere Auszahlungsbeträge, eine Ausweitung des

Bezieherkreises sowie neue Zuschläge für ältere Studenten

vorgesehen. Die durchschnittliche Studienbeihilfe soll demnach ab

Herbst um rund 18 Prozent steigen. Damit also rechtzeitig vor der Nationalratswahl am 15. Oktober

Derzeit werden pro Jahr rund 200 Mio. Euro für die Beihilfen

ausgegeben. Durch die Neuregelung, mit der die seit 2008 nicht mehr

allgemein angehobene Studienbeihilfe valorisiert (also an die Teuerung angepasst) wird, soll dieser Betrag um rund 60 Mio. Euro steigen. Die Zahl der Beihilfenbezieher würde sich demnach von etwa 40.000 auf ca. 50.000 erhöhen.

Höhere Sätze für auswärts Studierende

Konkret soll die "normale" Höchststudienbeihilfe von monatlich

475 auf 560 Euro steigen. Der erhöhte Satz für Vollwaisen,

Verheiratete, Studenten mit Kind sowie nicht am Studienort Wohnende

wird außerdem von monatlich 680 auf 801 Euro erhöht. Darüber hinaus

sollen künftig auch Studenten über 24 Jahre neu in die Gruppe mit

erhöhter Beihilfe fallen.

Außerdem wird der Bezieherkreis durch die Anhebung der für die

Berechnung der zumutbaren Unterhaltsleistung der Eltern geltenden

Einkommensgrenzen ausgeweitet. Großer Gewinner sind ältere

Studenten: Studenten ab 27 Jahren sollen künftig einen automatischen

monatlichen Zuschlag von 40 Euro (bisher 30 Euro) erhalten, außerdem

soll es einen neuen Zuschlag von monatlich 20 Euro für Studenten

bereits ab 24 Jahren geben.