Aus für Proporzregierung in Kärnten

Nach langer, langer Debatte ist es heute, Donnerstag, soweit: Im Kärntner Landtag ist der Beschluss der neuen Landesverfassung geplant. Der Beschluss wird für den Nachmittag erwartet.

Die seit der bisher letzten Landtagswahl 2013 bestehende Koaliton aus SPÖ, ÖVP und Grünen setzt damit eines ihrer zentralen Wahlversprechen, die Abschaffung des Proporzes in der Landesregierung, um. Das beduetet, das schon nach der kommenden Landtagswahl 2018 nicht mehr wie bisher alle Parteien, die einen gewissen Stimmenanteil erreichen, auch in der Landesregierung vertreten sind. Weiters wird mit der Reform erstmals die slowenische Volksgruppe Erwähnung in der Verfassung finden.

Die neue Verfassung wird wohl keine allgemeine Zustimmung im Landesparlament finden, sondern sich vor allem auf die Zweidrittelmehrheit der Dreierkoalition stützen. Die FPÖ als stärkste Oppositionspartei, die dank Proporz aber bisher in der Regierung vertreten, lehnt die Umstellung auf eine Koalitionsregierung ab. Das BZÖ begrüßt zwar die Abschaffung des Proporzes, will aber keine Verfassungsreform ohne Volksabstimmung. Das Team Kärnten stellte in einem ersten Redebeitrag eine Zustimmung zur neuen Verfassung in Aussicht.