Team Stronach sucht neuen Spitzenkandidaten

Das Team Stronach sucht für die Nationalratswahl am 15. Oktober nach einem neuen Spitzenkandidaten. Nachdem Parteigründer Frank Stronach ja nicht mehr an Bord ist, gebe es derzeit "konkrete Gespräche" mit einem möglichen neuen Spitzenmann, bestätigte Klubobmann Robert Lugar am Freitag einen Bericht des Nachrichtenmagazins "profil".

Laut der Austria Presseagentur könnte es sich bei dem Umworbenen um den bekannten "Krone"-Kolumnisten und Rechtsanwalt Tassilo Wallentin handeln. Wallentin war in der Vergangenheit bereits bei der einen oder anderen Veranstaltung des Team Stronach aufgetreten, um dort seine Sicht der politischen Lage darzulegen. Lugar dazu: "Ich kann zum Namen nichts sagen, weil es noch nicht so weit ist und ich die Person in keinster Weise kompromittieren möchte." In "ein bis zwei Wochen" soll der neue Frontrunner aber präsentiert werden, hofft Lugar.

Wallentin zeigte sich am Freitag jedenfalls überrascht. "Gerüchteküche", meinte der "Krone"-Kolumnist. Er werde von vielen Politikern kontaktiert. Es gebe derzeit aber "nix Konkretes".

Neben einem neuen Spitzenkandidaten soll das Team Stronach auch einen neuen Namen verpasst bekommen. Eine denkbare Variante wäre laut Lugar etwa "Team für Österreich - wenn man den Namen Stronach weglässt". Es seien aber auch andere Namen möglich. Der Klubobmann will der internen Entscheidung seiner Partei nicht vorgreifen.

(APA)