Neos-Abgeordnete Pointner verlässt Vorarlberger Landtag

Die Neos-Abgeordnete Martina Pointner verlässt den Vorarlberger Landtag. Sie werde sich per Ende August aus der Politik zurückziehen und wieder in ihren angestammten Beruf in der Privatwirtschaft wechseln, teilte ihre Fraktion am Freitag mit. Wer ihr im Landtag nachfolgt, soll kommende Woche bekanntgegeben werden.

Pointner gehört dem Vorarlberger Landtag seit der bisher letzten Landtagswahl im Herbst 2014 an, als sich die Neos bei ihrem erstmaligen Antreten zwei Sitze im Landesparlament sicherten. Sie ist Bereichssprecherin für Bildung, Soziales, Integration, Landwirtschaft und Tierschutz.

In einer jungen Fraktion mit zwei Abgeordneten sei man voll gefordert, sagte Pointner. Die Landtagsarbeit lasse sich daher nicht mit ihrer neuen beruflichen Perspektive "im Bereich der Kommunikation und Redaktion" vereinbaren. Pointners Neos-Kollegin im Landtag, Landessprecherin Sabine Scheffknecht, zeigte Verständnis für Pointners Schritt und bedankte sich für ihre Arbeit.

