Buwog-Prozess: BIG fordert kein Geld zurück

Wien/Linz. Wenn Ende des Jahres in Wien (voraussichtlich) der große Buwog-Prozess um Karl-Heinz Grasser und Co. startet, wird der Staat nicht nur versuchen sein Interesse an der Strafverfolgung durchzusetzen. Er wird auch versuchen, von den Angeklagten Schadenersatz einzutreiben.

Ersteres wird Aufgabe des Staatsanwaltes sein. Das Finanzielle wiederum wird Finanzminister Hans Jörg Schelling via Finanzprokuratur in die Wege leiten. Die Prokuratur wird sich als sogenannte Privatbeteiligte dem Prozess anschließen. Genau dasselbe hatte auch die staatliche Bundesimmobiliengesellschaft, die BIG, vor. Allerdings verwarf sie mittlerweile derlei Überlegungen.

Im Zentrum des Untreueprozesses stehen zwei Fälle. Zum einen ist das der von Korruptionsvorwürfen flankierte Verkauf von Bundeswohnbaugesellschaften im Jahr 2004. Angeklagt sind Ex-Finanzminister Grasser, Ex-Raiffeisen Oberösterreich Chef Ludwig Scharinger, RLB Oberösterreich Vorstand Georg Starzer und zwölf weitere Personen (es gilt die Unschuldsvermutung). Und zum anderen müssen einige der 15 Angeklagten auch die Einmietung der Linzer Finanzbehörden in den von der Baufirma Porr und Raiffeisen errichteten Terminal Tower (TT) verantworten. Bei dieser Übersiedlung sollen 200.000 Euro Bestechungsgeld geflossen sein. Unter anderem an Grasser – er bestreitet dies entschieden.

Provisionen retour

Der Staat, konkret das Finanzministerium, könnte nun argumentieren, Grasser habe die Bundeswohnungen (Buwog) zu billig verkauft. Oder die Miete für die Finanzbehörde im neuen Tower sei zu hoch. Oder aber, es könnten die geflossenen Provisionen, nämlich die schon erwähnten 200.000 Euro und die knapp 10 Millionen Euro teure Buwog-Provision zurückverlangt werden. Immerhin sind diese Provisionen laut der Anklage „Vermögensschäden der Republik“.

Die mutmaßliche Schadenshöhe kann man im Finanzministerium noch nicht beziffern. Man orientiere sich an der Anklageschrift, heißt es. Dass sich die Angeklagten dezidiert gegen alle Forderungen von Privatbeteiligten stemmen werden, gilt als sicher.

Und was hat das mit der BIG zu tun? Die Linzer Gebäude (es waren drei Standorte), aus denen die Finanzbeamten auf Grassers Betreiben ausgezogen sind, um in den TT zu ziehen, gehörten der BIG. Und die stand nach dem Auszug der Finanzbehörden auf einmal ohne Mieter und damit ohne Mieteinnahmen da. Gemäß Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen ging es dabei um 165.000 Euro pro Monat. Laut den Grünen sei dieser Entgang auf fünf Jahre Leerstand hochzurechnen. So komme man auf etwa zehn Millionen Euro Schaden.

Doch so verlockend es für die BIG auch klingen mag, einen Vertreter in den Gerichtssaal zu schicken, der sich mit einer Zehn-Millionen-Euro-Forderung an das Verfahren „anhängt“ – aus der Sache wird nichts. BIG-Sprecher Ernst Eichinger zur „Presse“: „Der BIG liegt eine gutachterliche Stellungnahme einer renommierten Anwaltskanzlei vor, wonach die den Angeklagten vorgeworfenen Handlungen keinen in zivil- und strafrechtlicher Sicht kausal vorwerfbaren und daher ersatzfähigen Schaden der BIG begründen können.“ Und weiter: „Auf Basis der aktuell vorhandenen Informationen schließt sich die BIG daher dem Prozess als Privatbeteiligte nicht an. Wir beobachten den Prozessverlauf aber sehr genau. Allfällig neue Sachverhalte werden umgehend geprüft.“

Kunstuni statt Finanzamt

Jedenfalls bewirkte der Auszug der Finanzämter aus den BIG-Gebäuden völlig neue urbane Entwicklungen: In der markantesten Immobilie, dem Linzer Brückenkopfgebäude, hat sich mittlerweile die Kunstuni breit gemacht. Fertigstellungsarbeiten am Dach und im Untergeschoß laufen noch. Gebäude Nr. 2 (Zollamtsstraße) wurde nicht neu vermietet, sondern an eine Anlagefirma verkauft. Dies gilt auch für das dritte leer gewordene Objekt, jenes in der Kaarstraße. Es wurde von der BIG zu einem Wohnhaus mit 73 Wohnungen umgebaut und um ca. 20 Millionen Euro an die oberösterreichische Ärztekammer verkauft.

