Sobotka fordert Solidarität bei EU-Flüchtlingsverteilung

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) fordert Solidarität in der Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union. Die "Frage Dublin und auch damit verbunden schlussendlich 'relocation' und 'resettlement' bleibt weiterhin ungelöst", so Sobotka am Freitag vor dem EU-Innenrat in Luxemburg angesichts der Weigerung Tschechiens, am EU-Programm zur Flüchtlingsaufnahme teilzunehmen.

Positionierungen wie jene Tschechiens seien sicher nicht geeignet, um eine gemeinsame Position zu finden, kritisierte der Innenminister. Österreich habe sich stets "ganz klar" zur Umverteilung von Flüchtlingen bekannt. Für die Zukunft "treten wir für gesicherte Grenzen und Registrierung außerhalb der EU ein", sagte Sobotka. Da gebe es gute Vorschläge, wie dies realisiert werden könne.

Die Europäische Union müsse jedenfalls daran interessiert sein, in Zukunft klar zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Asylberechtigten zu unterscheiden. Zuerst gelte es für sichere Außengrenzen zu sorgen, dann "werden sie über diesen Solidaritätsfaktor wieder neu diskutieren können", bekräftigte der Innenminister.

Strache fordert "Minus-Zuwanderung"

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kritisierte Sobotkas Bekenntnis am Freitag umgehend. "Sobotkas Solidarität hat Österreich und seiner Bevölkerung zu gelten", lehnte Strache eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen durch Österreich ab.

"Für Österreich kommt in Wahrheit nur noch eine 'Minus-Zuwanderung' infrage, abgelehnte Asylwerber und kriminelle Migranten sind endlich konsequent außer Landes zu schaffen", betonte Strache. Sobotka und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) "sind hier säumig". Der FPÖ-Vorsitzende bezeichnete das Relocation-Programm der EU als "völlig falsches Signal", weil es die Migrationsströme "weiter befeuern" werde. "Sobotka muss klarstellen, dass Österreich nicht mehr bereit ist auch nur noch einen einzigen sogenannten 'Flüchtling' aufzunehmen. Das Boot ist voll, ziehen wir die Gangway ein", so Strache.

