Strache: "Norbert Hofer wäre ein guter Außenminister"

Sie sind mittlerweile der mit Abstand dienstälteste Parteichef in Österreich. Wie geht es Ihnen mit dieser neuen Rolle?



Heinz-Christian Strache: Ich erlebe gerade den sechsten ÖVP-Obmann. SPÖ und Grüne hatten in derselben Zeit drei Parteichefs. Wie heißt es so schön? Nur erfolglose Obleute treten zurück.



Aber die Dinge haben sich umgekehrt: Jetzt sind andere die Neuen, die Jungen. Würden Sie sagen, dass Sie sich in Ihren zwölf Jahren als FPÖ-Chef verändert haben?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.06.2017)