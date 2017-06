Asyl: Kosten versechsfacht, Innenressort unter Beschuss

Der Massenzustrom von Flüchtlingen nach Österreich ab dem Spätsommer 2015 ist zwar inzwischen verebbt, aber die Bürokratie ist noch immer dabei, die chaotische Situation von damals in den Griff zu bekommen. Allein 2015 stellen rund 88.000 Flüchtlinge einen Asylantrag. Wegen der hohen Zahl an Asylwerbern sind nicht nur die Kosten nach oben geschossen, es zeigt sich auch, dass Bundes- und Landessstellen bis heute damit überfordert sind. Das zeigt exemplarisch der oberösterreichische Landesrechnungshof in einem der "Presse" vorliegenden aktuellen Bericht zur Grundversorgung von Asylwerbern auf.

Weit über Oberösterreichs Landesgrenzen hinaus sind alle Bundesländer wegen der Verrechnung und Abgeltung der Grundversorgung mit dem Bund von besonderen Schwierigkeiten betroffen. In diesem Zusammenhang nimmt der Landesrechnungshof speziell das Innenministerium ins Visier. Denn seit 2014, also mitten in der Zeit der größten Herausforderungen wegen der Zigtausenden Asylwerber, ist eine ordentliche Abrechnung der Kosten für die Grundversorgung nicht möglich. Der Grund: Das Innenministerium konnte eine bereits 2013 versprochene Neuprogrammierung des Abrechnungsmodells nicht umsetzen. 2013 war Johanna Mikl-Leitner Innenministerin, im April 2016 wurde der amtierende Ressortchef Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) ihr Nachfolger.

Finanzieller Blindflug

Die teure Folge ist viel zusätzlicher bürokratischer Aufwand und Probleme bei den Budgets. Denn, wie die Rechnungshofprüfer festhielten, man behalf sich daraufhin mit Akontozahlungen. Verbunden damit war jedoch ein finanzieller Blindflug, weil offen blieb, ob nun die Länder oder der Bund Nachzahlungen zu leisten haben.

Ins Visier genommen haben die Kontrollore auch die Vergabe von privaten Unterkünften für Asylwerber. Diese wurden nicht vom zuständigen Referat des Landes, sondern von Betreiberorganisationen aus dem Sozialbereich selbst durchgeführt. Für die Rechnungshofprüfer handelt es sich dabei um einen klassischen "Interessenkonflikt", der abgestellt werden müsse. Künftig solle das Land wieder die Entscheidung über die Zuteilung von Flüchtlingen treffen.

Bemerkenswert ist eine andere Feststellung und Empfehlung bezüglich Wohnungen für Flüchtlinge, die ebenfalls nicht nur für Oberösterreich Geltung haben dürften. Das Kontrollorgan rät zur Unterbringung in Einzelunterkünften. Dies sei für die Financiers Bund und Länder bei Asylwerbern, die schon länger in Österreich sind, kostengünstiger, betonen die Prüfer als Begründung. Daher solle diese Variante verstärkt zum Einsatz kommen.

Die Kosten allein für die Grundversorgung sind wegen des starken Zustroms von Flüchtlingen nach oben geschnellt. In Oberösterreich haben sie sich die Ausgaben innerhalb weniger Jahre versechsfacht. Im Fall von Oberösterreich stiegen sie von 9,5 Millionen Euro im Jahr 2012 auf gut 60 Millionen Euro im Jahr 2016. Allein von 2015 auf 2016 hat sich die Nettobelastung verdoppelt. 12.720 Asylsuchende wurden allein in Oberösterreich Ende des Vorjahres betreut.

