Aufstand der Anwälte im Parlament

Hannes Jarolim ist SPÖ-Abgeordneter. Und Anwalt. Und sauer. Per Mail wandte er sich an alle anderen Parlamentsabgeordneten, um eine geplante Bestimmung noch zu Fall zu bringen. Auch Georg Vetter ist Anwalt und Abgeordneter, diesfalls im ÖVP-Klub. Und auch er will noch verhindern, was noch zu verhindern ist, wie er gegenüber der „Presse“ betont. Was die beiden erbost? Eine von der rot-schwarzen Regierung gewünschte Novelle, die Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern mehr Rechte geben soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2017)