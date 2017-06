In Zentrale der neuen Volkspartei in der Wiener Lichtenfelsgasse gegenüber dem Rathaus laufen die Vorbereitungen für die offizielle Wahl von Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz zum ÖVP-Bundesparteiobmann und einen entsprechenden Ablauf des Bundesparteitages am Samstag kommender Woche in Linz auf Hochtouren. Mit der Nominierung von Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner als eine von drei Obmann-Stellvertreterinnen ist Kurz ein Coup gelungen. Ungewöhnlich war daran allerdings: Deren Antreten und Kür erschien eine gute Woche vor dem Parteitag nicht fix.