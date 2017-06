Eurofighter-Verhandler: "Kaufvertrag war ein guter Vertrag"

Edwin Wall, Eurofighter-Verhandler im Verteidigungsministerium, hat am Donnerstag im U-Ausschuss den Kaufvertrag verteidigt. Der Vertrag sei gut und "State of the art" gewesen. In den Abschluss des späteren Vergleichs sei er aber nicht involviert gewesen, betonte er. Mit dem damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) habe er nie gesprochen oder schriftlich verkehrt.

"Ich habe den Eurofighter-Kaufvertrag unterschrieben", dieser sei "State of the art" gewesen und auch unter anderem von der Finanzprokuratur für in Ordnung befunden worden. Es sei kein Abänderungsantrag an ihn gestellt worden: "Somit war es ein guter Vertrag", stellte der mittlerweile pensionierte kaufmännische Leiter im Ministerium fest. "In den Vergleich war ich in keinster Weise eingebunden", betonte er aber und die Nicht-Einbindung verwunderte Wall selbst: "Das ist auch für mich ein Rätsel." Es sei dies auch der einzige Fall in 40 Jahren gewesen, wo er bei Beschaffungsvorgängen nicht gefragt war.

Seine Arbeit habe erst nach Unterzeichnung des Vergleichs begonnen, indem er mit Erwin Jeloschek, ehemals Leiter der Task Force Luftraumüberwachung, an der Verschriftlichung der Detailvereinbarung mitgearbeitet hat. Mit Darabos habe es keinen Kontakt gegeben, so Wall. Informationen habe Jeloschek im Auftrag des Kabinettschefs eingeholt. "Ich habe den Vergleich nie gesehen", erst nach einem Jahr habe er Einblick in eine Verschlusskopie bekommen. Es habe das "Need to know"-Prinzip geherrscht, man habe also immer nur das gesehen, was für den jeweiligen Verfahrensschritt nötig war.

Finanzprokuratur-Präsident "ist mir abgegangen"

Die Nichteinbindung von Finanzprokuratur-Präsident Wolfgang Peschorn in die Vergleichsverhandlungen bemerkte Wall durchaus: "Der Präsident ist mir abgegangen." Ob das Finanzministerium in die Vergleichsverhandlungen einzubinden gewesen wäre, wollte er nicht beurteilen: "Von mir wurde das Finanzministerium immer eingebunden, wenn es erforderlich war." Die Beauftragung des Zivilrechtlers und Gutachters Helmut Koziol wollte er ebenfalls nicht bewerten. Den handschriftlichen Vorvertrag zum Vergleich, der im Gartenhotel Altmannsdorf verfasst wurde, kannte Wall nicht, wie er sagte.

Was die sogenannte Ersetzungsbefugnis betrifft, - damit wurde festgehalten, dass Flugzeuge der Tranche 1 geliefert werden können, wenn die modernere Tranche 2 noch nicht verfügbar ist - war Wall eigenen Angaben zufolge auch nicht eingebunden: "Ich habe Tranche 2 unterschrieben, mehr kann ich dazu nicht sagen."

Gefragt wurde Wall vom Verfahrensrichter auch, ob er eine Wahrnehmung dazu hat, ob sich Erich Wolf, der an der Typenentscheidung für die Jets mitwirkte, dabei unlauterer Methoden bediente. Dies verneinte Wall. Auch für sich selbst betonte Wall auf eine entsprechende Frage: "Nein, ich habe nie ein unmoralisches Angebot erhalten von EADS." Fragen zu den im Zuge des Kaufs vereinbarten umstrittenen Gegengeschäften wehrte Wall mit Verweis auf das Wirtschaftsministerium ab: "Ich bin für gar nichts verantwortlich bei den Gegengeschäften."

Laut wurde es gleich zu Beginn der Befragung, als es um den Code of Conduct im Vertrag ging. Wall wollte dazu lediglich auf seine Aussagen im ersten Eurofighter-Untersuchungsausschuss verweisen. Er beharrte darauf, dass damals dieser Punkt herausgenommen, nach Ansicht des Verfahrensrichters hingegen hineinreklamiert wurde. Das etwas aufgebrachte Wortgefecht veranlasste den Ausschussvorsitzenden Karlheinz Kopf (ÖVP) zu einer Rüge der Auskunftsperson, die überhaupt auf die meisten Fragen eher patzig antwortete: "Es besteht überhaupt kein Grund für diese Aufregung, die Sie hier an den Tag legen. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, die Fragen sachlich zu beantworten, nicht mit Gegenfragen." Wall entschuldigte sich daraufhin und erklärte, er sei "verwirrt worden".

Wall hat übrigens erst kürzlich gegenüber der Justiz als Zeuge ausgesagt, wie er im Ausschuss erklärte. Es geht dabei um die Ermittlungen nach der heuer im Frühjahr eingebrachten Strafanzeige des Verteidigungsministeriums gegen den Jet-Hersteller wegen Betrugsverdachts.

Die Befragung Walls wurde vor Mittag beendet, die zweite Auskunftsperson des Tages, Rechtsanwalt Leopold Specht wird für 14 Uhr im Parlament erwartet.

(APA)