Neues Staatsziel vorerst abgeblasen

Der ursprüngliche Plan der Koalition, das Wirtschaftswachstum als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen, ist vorläufig vom Tisch. Eigentlich sollte der Weg dafür nächsten Montag im Parlament geebnet werden, doch am Donnerstag einigte sich die Koalition laut „Presse“-Informationen darauf, das Thema auf nach der Wahl zu vertagen. Doch was würde die Festschreibung des neuen Staatsziels eigentlich bringen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2017)